Wat is onze natuurlijke satelliet toch mooi!

De prachtige foto die je hieronder ziet, is begin november gemaakt door de Lunar Reconnaissance Orbiter. We zien een krater die slechts 1,8 kilometer breed is en vrij recent – ergens in de afgelopen 100 miljoen jaar – is ontstaan.

Vanaf de aarde is deze krater lastig te zien. Hij bevindt zich nabij de denkbeeldige lijn die de voor- en achterzijde van de maan van elkaar scheidt. Met de term ‘voorzijde van de maan’ duiden we de zijde aan die permanent op de aarde is gericht.

Als je de foto goed bekijkt, zie je enkele landverschuivingen langs de wanden van de krater. Ook de donkere strepen buiten de krater vallen op. Het is ejecta: materiaal dat tijdens de inslag is weggeslingerd.