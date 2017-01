De foto onthult wat de nevel en zijn directe omgeving achter dikke wolken stof allemaal voor ons verborgen houden.

Je ziet de bekende Orionnevel helemaal links op de foto. De nevel maakt deel uit van de moleculaire wolk Orion A. Dit is een reusachtige moleculaire wolk die relatief dicht bij de aarde in de buurt staat: Orion A is zo’n 1350 lichtjaar van ons verwijderd. Orion A maakt op zijn beurt – samen met de moleculaire wolk Orion B – weer deel uit van het Orion Molecular Cloud Complex.

Hoge resolutie

Op de nieuwe foto is de reusachtige moleculaire wolk in zijn geheel en in zeer hoge resolutie te zien. De foto is een montage van opnamen, gemaakt door de telescoop VISTA van de ESO-sterrenwacht in Chili. Deze infraroodtelescoop kijkt dwars door het stof van de moleculaire wolk heen en onthult wat er achter dat stof allemaal schuilgaat. We zien bijvoorbeeld tal van jonge sterren. Maar ook schijven van materie waaruit weer nieuwe sterren kunnen ontstaan en nevelflarden die in verband kunnen worden gebracht met pasgeboren sterren en kleine sterrenhopen.

Geboorte van een ster

Door diep in het stof van deze moleculaire wolk te turen, hopen onderzoekers meer te weten te komen over hoe sterren in dergelijke moleculaire wolken tot stand komen. Ook hopen ze meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van sterren van verschillende massa’s.

Tijdens het bestuderen van de Orion-regio hebben astronomen verschillende bekende objecten in detail bekeken. Maar ze hebben ook nieuwe objecten ontdekt, waaronder vijf potentiële jonge stellaire objecten en tien mogelijke clusters van sterrenstelsels.