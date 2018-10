Hawaii is het kostbare East Island kwijtgeraakt.

De turbulente orkaan Walaka heeft het Hawaiiaanse East Island volledig onder water gezet. Het eiland was zo’n 11 hectare groot en was daarmee het op een na grootste eiland van de French Frigate Shoals. En de consequenties zijn groot: zo was het eiland een belangrijke broedplek voor de bedreigde soepschildpad en monniksrob.

East Island

Het eiland lag zo’n 890 kilometer ten noordwesten van Honolulu. Hoewel de storm nooit het vaste land heeft bereikt, hebben de noordwestelijke Hawaiiaanse eilanden het behoorlijk voor de kiezen gekregen. Op de volgende dronebeelden is te zien hoe de East Island er voor de orkaan uitzag. Op dit moment worden ook de meest recente satellietbeelden geanalyseerd, om een algeheel beeld te krijgen van de ravage die de storm heeft achtergelaten.

Soepschildpad

Natuurbeschermers maken zich vooral zorgen over de soepschildpad en monniksrob die op het eilandje vertoefden. Zo nestelde maar liefst 96 procent van de soepschildpadden van Hawaii op East Island. De soepschildpad is een van de grootste zeeschildpadden en de enige herbivoor onder de verschillende soorten. Ze leven in tropische en subtropische wateren. Net als andere zeeschildpadden, leggen ze lange afstanden af tussen de voedselgebieden en de stranden waar ze hun eieren leggen. Op dit moment wordt de soepschildpad bedreigd door overbevissing, de jacht en het verlies van broedplaatsen.

Orkanen

De orkaan Walaka is niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste die Hawaii krijgt te verduren. Zo kunnen orkanen in de toekomst door klimaatverandering een grotere bedreiging gaan vormen. Uit onderzoek blijkt dat in de toekomst door veranderingen in de atmosfeer er minder orkanen zullen ontstaan, maar dat de orkanen die ontstaan krachtiger en natter zullen zijn. Dit komt omdat orkanen in een warmer en natter klimaat veel meer water op aarde gooien.

Op dit moment zijn de betreffende instanties bezig om de balans op te maken. Zo zullen ze de komende tijd de dieren en eilanden in het getroffen gebied in de gaten houden om de gevolgen van orkaan Walaka beter te kunnen beoordelen. Op basis van die informatie zal bepaald worden wat de vervolgstappen zullen zijn.