De aarde en de maan vormen al miljarden jaren een duo. Ook op de nieuwste foto van OSIRIS-REx is het tweetal onafscheidelijk.

Het ruimtevaartuig fotografeerde onze thuisplaneet op een afstand van 63,6 miljoen kilometer. Op zo’n flinke afstand zijn er geen continenten en oceanen zichtbaar. De aarde is niets meer dan een fel knikkertje. Daarnaast zweeft onze natuurlijke satelliet, die natuurlijk veel kleiner is.

Op de grotere foto zijn tevens bekende sterrengroepen en sterrenbeelden te zien. Wie wel eens naar de sterrenhemel tuurt, herkent de Pleiaden in het sterrenbeeld Stier. Deze open sterrengroep is linksboven zichtbaar. Op een heldere winternacht is de sterrengroep makkelijk met het blote oog te spotten. De sterren rondom de aarde en de maan vormen het hoofd van het sterrenbeeld Walvis.

OSIRIS-Rex

OSIRIS-REx is in september 2016 gelanceerd en reist naar de asteroïde Bennu. Op dit moment vliegt het ruimtevaartuig met een snelheid van 8,5 kilometer per seconde bij de aarde vandaan. In oktober komt OSIRIS-Rex aan bij Bennu. In 2019 zal OSIRIS-REx wat materiaal van het oppervlak van Bennu halen en in een capsule stoppen. In 2021 verlaat OSIRIS-REx de planetoïde weer om het verzamelde materiaal netjes op aarde af te leveren.

Onderzoekers hopen dankzij deze missie meer te weten te komen over de omstandigheden in het jonge zonnestelsel. Bennu is namelijk een zogenoemde ‘primitieve planetoïde’. Dat betekent dat deze sinds zijn bestaan – zo’n 4,5 miljard jaar geleden – niet of nauwelijks veranderd is. De materialen van deze planetoïde zijn dan ook een soort tijdcapsule en kunnen ons veel meer vertellen over de tijd waarin het zonnestelsel vorm kreeg.