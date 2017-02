Terwijl de sonde zich naar planetoïde Bennu haast, heeft deze ook nog even de tijd genomen om de gasreus te vereeuwigen.

Op de foto zien we Jupiter en verschillende van zijn manen. Links zie je Callisto. Rechts de manen Io en Europa. Ganymedes bewoog op het moment dat deze foto gemaakt werd voor Jupiter langs en is dus niet zichtbaar.

Grote afstand

Het resulterende kiekje is misschien niet bijster indrukwekkend. Maar vergeet niet dat de sonde op het moment dat deze de foto maakte maar liefst 675 miljoen kilometer van Jupiter en zijn manen verwijderd was! Al ietsje meer onder de indruk nu?

Zoeken naar Trojanen

Overigens maakte de sonde de foto ook helemaal niet om indruk op jou te maken. De foto werd gemaakt in het kader van de Earth-Trojan Asteroid Search. Terwijl de sonde onderweg is naar planetoïde Bennu zoekt deze – tussen 9 en 20 februari – ook nog even naar aardse Trojanen. Dit zijn planetoïden die zich in dezelfde baan als de aarde ophouden. Tot op heden is ons één zo’n Trojaan bekend, maar OSIRIS-REx bevindt zich momenteel op de juiste positie om meer van dit soort planetoïden op te sporen.

Voorbereiding

De zoektocht naar Trojanen is niet alleen bedoeld om meer te weten te komen over de directe omgeving van de aarde. Het is ook een stukje voorbereiding op wat OSIRIS-REx te wachten staat. Zodra deze de planetoïde Bennu nadert, moet deze namelijk ook in staat zijn om eventuele satellieten en andere potentieel gevaarlijke obstakels op het laatste stukje van de reis te detecteren en vermijden.

OSIRIS-REx werd in september gelanceerd en komt in 2018 bij planetoïde Bennu aan. De sonde zal de planetoïde uitgebreid bestuderen en tevens wat materiaal van het oppervlak scheppen en terug naar de aarde brengen. Dat materiaal zal echter pas in 2023 op aarde arriveren. Onderzoekers verwachten dat het allemaal het wachten waard is. Bennu is namelijk een zogenoemde ‘primitieve planetoïde’. Het betekent dat deze sinds zijn ontstaan – zo’n 4,5 miljard jaar geleden – weinig veranderd is en dus veel kan vertellen over de omstandigheden in het jonge zonnestelsel. Meer weten over de missie van OSIRIS-REx? Lees er hier alles over!