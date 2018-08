Het is een kwestie van tijd voor we – eindelijk – te weten gaan komen hoe deze er precies uitziet.

Al bijna twee jaar is OSIRIS REx onderweg naar planetoïde Bennu. Hoe de ruimtesteen er precies uitziet, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Maar daar zal spoedig verandering in komen. NASA heeft namelijk bekend gemaakt dat OSIRIS REx er voor het eerst in geslaagd is om zijn eindbestemming te fotograferen. Op dit moment vormt die eindbestemming – waar OSIRIS-REx nog zo’n 2,25 miljoen kilometer van verwijderd is – slechts een puntje op de foto’s die de ruimtesonde heeft gemaakt. Maar de afstand tussen de twee wordt rap kleiner en het is dan ook een kwestie van tijd voor we de vorm van Bennu kunnen ontwaren. NASA verwacht in oktober reeds uitsluitsel te kunnen geven over de vorm van Bennu. En half november zal de afstand tussen OSIRIS REx en Bennu zo klein zijn dat we ook details op het oppervlak kunnen ontwaren. “Op dit moment lijkt Bennu op een ster, een puntbron,” vertelt onderzoeker Carl Hergenrother. “Dat zal in november – wanneer onze gedetailleerde waarnemingen starten en we kraters en gesteenten gaan zien – veranderen.”

Details

Terwijl OSIRIS-REx de laatste 2,25 miljoen kilometer aflegt, hoeven onderzoekers zich dus zeker niet te vervelen; de eindbestemming geeft zijn geheimen beetje bij beetje prijs. “Nu OSIRIS-REx zo dichtbij is dat deze Bennu kan observeren, zal het missieteam de komende maanden benutten om zoveel mogelijk te weten te komen over de omvang, vorm, oppervlaktekenmerken en omgeving van Bennu vóór de ruimtesonde bij de planetoïde arriveert,” stelt onderzoeker Dante Lauretta. Naar verwachting komt OSIRIS-REx op 3 december bij Bennu aan.

‘

Takenlijstje

In aanloop naar die aankomst, heeft OSIRIS-REx nog behoorlijk wat opdrachten op zijn takenlijstje staan. Zo moet deze de omgeving van Bennu verkennen. Daarbij wordt met name gezocht naar natuurlijke satellieten en stofpluimen. Dergelijke fenomenen kunnen een gevaar vormen voor OSIRIS-REx en moeten dus tijdig in kaart worden gebracht. Daarnaast moet de sonde nog vier kleine manoeuvres uitvoeren om af te remmen en de juiste koers en snelheid te verkrijgen die nodig is om Bennu te ontmoeten. Ook is het de bedoeling dat de sonde zijn robotarm tijdens de vlucht al een keertje strekt en fotografeert.

De missie

Na aankomst bij Bennu krijgt OSIRIS-REx het alleen maar drukker. De eerste maanden zal deze meerdere scheervluchten maken over de noordpool, evenaar en zuidpool van Bennu. Daarbij nadert deze de planetoïde tot een afstand van zo’n 7 kilometer. De scheervluchten stellen OSIRIS-REx in staat om de massa van Bennu vast te stellen en het oppervlak in kaart te brengen. Dat laatste is heel belangrijk, omdat OSIRIS-REx later in de missie (juli 2020) af zal dalen naar het oppervlak van Bennu om wat oppervlaktemateriaal te verzamelen. Dat oppervlaktemateriaal moet dan in 2023 weer op aarde worden afgeleverd.

Onderzoekers verwachten dat de missie naar Bennu een schat aan informatie oplevert over de planetoïde en de tijd waarin deze is ontstaan. “Het verhaal van deze planetoïde is het verhaal van het zonnestelsel,” aldus onderzoeker Bashar Rizk. “Wanneer we Bennu begrijpen, begrijpen we iets fundamenteels over ons zonnestelsel.”