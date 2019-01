En wij hebben ons nog nooit zo klein gevoeld.

Vorige week nestelde de ruimtesonde OSIRIS-REx zich in een nauwe baan rond planetoïde Bennu. Maar kort daarvoor maakte de sonde nog een mooie foto waarop behalve Bennu, ook de aarde en de maan te zien zijn!

Onze thuisplaneet zie je helemaal links. Het kleine stipje ernaast, is de maan. Heb je je ooit zo klein gevoeld?

Stipje

Op de foto zien we dus de plek waar OSIRIS-REx vandaan komt (en weer naar zal terugkeren), maar ook de plek die de sonde de komende jaren zijn thuis mag noemen. De twee zijn momenteel zo’n 114 miljoen kilometer van elkaar verwijderd. Geen wonder dat onze planeet slechts een stipje aan de hemel is.

Aardscheerder

Hoewel een afstand van 114 miljoen kilometer behoorlijk groot is, wordt Bennu overigens beschouwd als een aardscheerder, oftewel een planetoïde die zich in de nabijheid van de aarde ophoudt. Aangenomen wordt dat Bennu – als onderdeel van een veel grotere planetoïde – tussen 700 miljoen en 2 miljard jaar geleden in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter is ontstaan. Een catastrofale botsing zou ervoor gezorgd hebben dat de planetoïde in stukjes uiteenviel en ook de kleine Bennu – met een diameter van ongeveer 500 meter – ontstond. Onder meer onder invloed van de zwaartekracht van de grote planeten in ons zonnestelsel zou Bennu de planetoïdengordel verlaten hebben en dichter naar de aarde toe zijn gereisd.

De komende twee jaar zal OSIRIS REx Bennu tot in detail bestuderen. Tevens staat een afdaling richting het oppervlak gepland. Tijdens die afdaling moet de ruimtesonde wat materiaal van het oppervlak halen. In 2023 zal dat materiaal door OSIRIS REx weer op aarde worden afgeleverd.