Na een reis van 3,2 miljard kilometer is OSIRIS-REx thuis!

Zojuist is NASA’s planetoïdenjager OSIRIS REx gearriveerd bij planetoïde Bennu. En daarmee is een einde gekomen aan een reis die iets meer dan twee jaar heeft geduurd.

Foto

Dat heeft NASA bekend gemaakt. Tegelijkertijd met dat heugelijke nieuws deelde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie een serie foto’s waarop Bennu in volle glorie te zien is. De beelden laten zien hoe Bennu eenmaal volledig rond zijn as draait. OSIRIS-REx maakte de beelden van zo’n 80 kilometer afstand en over een periode van iets meer dan vier uur.

Te zien is dat het oppervlak behoorlijk rommelig is. Wat verder opvalt, is de enorme kei die op het zuidelijk halfrond ligt.

Bennu in kaart brengen

Het komende jaar zal OSIRIS-REx gebruiken om Bennu heel gedetailleerd in kaart te brengen. Op basis van die informatie kan dan de beste locatie voor het verzamelen van wat oppervlaktemateriaal worden gekozen.

Over de ruimtesonde

OSIRIS-REx werd in september 2016 gelanceerd en cirkelde vervolgens een jaar rond de zon alvorens een zwaartekrachtsslinger van onze planeet te krijgen. Met die zwaartekrachtsslinger kreeg de sonde net het duwtje in de rug dat deze nodig had om Bennu te bereiken. En een paar maanden later is het dus zover: OSIRIS-REx is bij Bennu gearriveerd. Het is het begin van een spannende missie. OSIRIS-REx gaat Bennu namelijk niet alleen van een afstandje bestuderen, maar zal tevens daadwerkelijk richting het oppervlak afdalen om wat monsters te verzamelen. Die monsters keren ook weer terug naar de aarde: OSIRIS-REx moet ze in 2023 weer hier afleveren.

OSIRIS-REx is een primeur voor NASA: de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft nog nooit materiaal van een planetoïde terug naar de aarde gebracht. Eerder bracht wel de Japanse ruimtevaartorganisatie materiaal van een planetoïde naar onze planeet. Dat gebeurde tijdens de Haybusa-missie naar planetoïde Itokawa. En inmiddels is de Hayabusa2-missie in volle gang: eerder dit jaar meerde de sonde Hayabusa2 aan bij planetoïde Ryugu. En ook deze zal wat materiaal aan de Japanners af moeten staan. Dat materiaal wordt in 2020 op aarde verwacht.