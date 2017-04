Waar ruiken oude boeken eigenlijk naar? Wetenschappers lieten 79 proefpersonen ruiken aan een boek en verzamelden de antwoorden.

Een oud boek bevat materialen, die allemaal weer een eigen geur afgeven. Denk aan tolueen (geur van verf), benzaldehyde (geur van verbrand suiker) en hexanal (geur van gras). Maar hoe ruiken deze geuren samen?

Kanttekeningen

Kunnen we beweren dat alle oude boeken naar chocolade en koffie ruiken? Nee, er zijn namelijk een paar kanttekeningen. Ten eerste is de groep van 79 proefpersonen nogal klein. Daarnaast mochten bezoekers aan slechts één boek ruiken. Het is dus te kort door de bocht dat alle oude boeken naar chocolade en koffie ruiken. Ten derde was ruiken aan het historische boek één van de acht geurtesten. Het kan zijn dat één van de andere aroma’s de uitslag van deze geurtest beïnvloedde.

Belang van dit onderzoek

De resultaten zijn niet verrassend. Koffie en cacao hebben dezelfde vluchtige organische stoffen als rottend papier. En daarom is dit onderzoek nou juist zo belangrijk. Wanneer blijkt dat een rottend boek naar chocolade ruikt, dan kan een simpele geurtest onthullen of een boek gered moet worden voor het papier onherstelbaar beschadigd is.