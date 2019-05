Het gereedschap is gemaakt van het hoogwaardige mineraal jadeiet.

Antropologen zijn bij opgravingen in Belize op een bijzonder voorwerp gestuit. In een zoutwaterlagune omgeven door mangrovebos, lag al eeuwenlang een oud gereedschap gemaakt van het mineraal jadeiet verstopt. De onderzoekers denken dat het voorwerp door arbeiders werd gebruikt bij de productie van zout.

Gereedschap

De onderzoekers bogen zich over een uitgestrekt gebied van drie vierkante kilometer waar de Maya’s ooit actief waren. Vandaag de dag is het gebied – door toedoen van zeespiegelstijging – volledig onder water komen te staan. Eerdere opgravingen in Belize wijzen uit dat de oude Maya’s – toen de beschaving zo’n 1000 jaar geleden een piek bereikte – op grote schaal zout produceerden, gebruikten en verhandelden. In en op de drassige bodem werden al verschillende stenen gereedschappen teruggevonden. En nu kan daar een voorwerp van het mineraal jadeiet aan toegevoegd worden. “De zoutarbeiders waren succesvolle ondernemers die hoogwaardige gereedschappen gebruikten voor hun ambacht,” legt hoofdauteur van de studie Heather McKillop uit.

De arbeiders namen inderdaad geen genoegen met simpel gereedschap. Zo is het gevonden voorwerp gemaakt van het mineraal jadeiet. Dit is een hard gesteente uit de groep van pyroxenen dat zowel doorschijnend, als mat kan zijn. Tijdens de Klassieke Periode (die tussen 300 – 900 na Christus in Amerika plaatsvond) werd dit mineraal gebruikt voor beeldjes en sierraden voor de elite en mensen van adel. Niet het hele voorwerp is gemaakt van het mineraal. Zo is het handvat gemaakt van de edele houtsoort palissander afkomstig uit Honduras. “Dit is het eerste voorwerp dat we vinden met een intact houten handvat,” zegt McKillop.

De onderzoekers denken dat de zoutarbeiders het gereedschap gebruikten in de zoutkeukens. Zo zou het handig zijn geweest bij het schrapen van zout of bij het snijden van vis en vlees.