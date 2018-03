De tatoeages laten onder meer een wilde stier en schaap zien.

Onderzoekers ontdekten de tatoeages op twee mummies die al jaren in de collectie van het British Museum zijn opgenomen en aangeduid worden als Gebelein Man A en Gebelei Woman. De tatoeages zouden ergens tussen 3351 en 3017 voor Christus zijn aangebracht en volgens het museum bevinden zich onder de ontdekte tekeningetjes de oudste figuratieve tatoeages die tot op heden zijn ontdekt.

Lederhuid

De mannelijke mummie heeft tatoeages op de bovenarm die een wilde stier en een manenschaap (een hoefdier dat in Noord-Afrika voorkomt) laten zien. De tatoeages zijn aangebracht in de lederhuid en daarbij werd een inkt gebruikt die koolstof bevatte. Mogelijk gaat het om een soort roet. Onduidelijk is wat de Egyptische man met zijn tatoeages wilde bereiken. Mogelijk communiceerden ze dat hij een machtige of dappere man was.

Motieven

De vrouwelijke mummie heeft eveneens meerdere tatoeages die zich op de bovenarm en schouder bevinden. Zo lopen er vier S-vormige motieven over haar rechterschouder en op de rechterarm is een lineair motief gevonden dat mogelijk verwijst naar objecten die tijdens rituele dansen gebruikt werden. Beide tatoeages moeten goed zichtbaar zijn geweest voor de buitenwereld en waren mogelijk een soort statussymbool.

Bijzonder

De ontdekking van de tatoeages is in meerdere opzichten bijzonder. Zo hebben de onderzoekers niet alleen de oudste figuratieve tatoeages ooit ontdekt, maar ook de oudste tatoeages die ooit op het lichaam van een vrouw zijn aangetroffen. Bovendien is met de ontdekking onomstotelijk vastgesteld dat er reeds in de Predynastieke periode in Egypte getatoeëerd werd. Wat verder enigszins verrassend is, is dat er op het lichaam van een man tatoeages zijn aangetroffen. Eerder dachten archeologen namelijk dat alleen Egyptische vrouwen tatoeages hadden.

Gebelein

Beide mummies zijn afkomstig van een begraafplaats nabij het voormalige Egyptische plaatsje Gebelein, zo’n 40 kilometer ten zuiden van wat nu Luxor is. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de Gebelein Man A tussen de 18 en 21 jaar oud was, toen hij stierf. De doodsoorzaak is ook bekend: een steekwond in de rug. Naast de Gebelein Man A en Gebelein Woman hebben onderzoekers nog zeven andere mummies afkomstig van deze begraafplaats onderzocht, maar bij geen van deze mummies zijn tatoeages teruggevonden.

Beide mummies stammen dus uit de Predynastieke periode: dit is een periode in de geschiedenis van Egypte waarin de macht nog niet gecentraliseerd was (pas rond 3100 voor Christus werd het land door de eerste farao verenigd). Het betekent dat deze mummies ongeveer net zo oud zijn als de bekende mummie Ötzi, waarbij eerder ook tatoeages zijn aangetroffen. De tatoeages van ‘ijsman’ Ötzi zijn echter niet figuratief, maar geometrisch.