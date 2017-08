Archeologen hebben een wijnvoorraad uit de Kopertijd gevonden. Dit betekent dat de Italianen zo’n 4.000 jaar voor Christus al wijn produceerden.

Het residu in de potten bevat wijnsteenzuur en mineraalzout. Beide komen van nature voor in wijn of ontstaan wanneer er wijn wordt gemaakt. Het komt niet vaak voor dat er een overblijfsel van wijn wordt aangetroffen in zulke oude potten. Wat dat betreft is dit dus een bijzondere vondst!

De bevindingen zijn te lezen in het wetenschappelijke vakblad Michrochemical Journal.

Wijn gezond?

Wijn is één van de oudste dranken ter wereld. Veel mensen denken dat wijn gezond is. Zo is er bewijs dat een ingrediënt in rode wijn levensverlengend is. Toch is het tegendeel waar. Het is niet verstandig om rode wijn te drinken om gezond te blijven. Alcohol is namelijk niet goed voor je.