J2 – ook wel ‘Granny’ genoemd – zou ongeveer 105 jaar oud zijn geworden en is daarmee de oudste orka die we kennen.

Op 16 april 1976 spotte onderzoeker Ken Balcomb J2 voor het eerst. En wel in de Admiralty Inlet, een zeestraat in de Amerikaanse staat Washington. In de jaren die volgden bleef hij – samen met collega’s – deze orka en de groep waar zij deel van uitmaakte, volgen. In veertig jaar tijd spotten ze J2 duizenden keren.

Niet meer gespot

Op 12 oktober 2016 werd J2 voor het laatst gezien. Ze zwom toen – ver voor haar groep uit – in de Haro Strait. Inmiddels hebben onderzoekers de groep waar J2 toe behoorde, weer gespot. Maar J2 is er niet meer bij. “We denken dat ze is overleden,” stelt Balcomb.

105 jaar?

En daarmee is de oudste orka die we kennen niet langer onder ons. “In 1987 schatten we dat ze minimaal 45 jaar oud was, maar dat het aannemelijker was dat ze zo’n 76 jaar oud was,” aldus Balcomb. Voortbordurend op die schatting zou het betekenen dat de orka op het moment van haar overlijden zo’n 105 jaar oud was.

Leider

Met de dood van J2 is de groep waartoe zij behoorde, ook een leider verloren. J2 bepaalde de koers en activiteiten van de groep, maar deed eveneens dienst als babysitter en onderwees de kleine orka’s. De groep telt nu nog zo’n 24 orka’s. Wie de leiding op zich gaat nemen, is nog onduidelijk.

Orka’s leven in het wild vrij lang. Mannetjes worden gemiddeld zo’n 29 jaar oud. Hun maximale leeftijd ligt ergens tussen de 50 en 60 jaar. Vrouwtjes worden gemiddeld zo’n 50 jaar oud, maar er zijn verschillende vrouwelijke orka’s waarvan we weten dat ze ouder zijn dan tachtig jaar.