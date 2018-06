De afdrukken zijn tussen 541 en 551 miljoen jaar oud.

Onderzoekers ontdekten de pootafdrukken in het zuiden van China. De afdrukken zijn in twee rijtjes georganiseerd, wat suggereert dat deze zijn achtergelaten door een organisme dat tot de Bilateria gerekend kan worden. De dieren in deze groep zijn tweezijdig symmetrisch. Dat betekent dat wanneer ze aan de ene kant een ledemaat hebben, ze dat ook aan de andere zijde bezitten. Dat verklaart dan ook de twee rijen pootafdrukken die zijn ontdekt.

Holletjes

De sporen zijn volgens de onderzoekers tussen de 541 en 551 miljoen jaar oud. Het dier zou de afdrukken hebben achtergelaten terwijl deze over de zeebodem liep. Nabij de pootafdrukken zijn ook kleine holletjes gevonden die volgens de onderzoekers met dit dier geassocieerd kunnen worden. Het zou betekenen dat het dier niet alleen over de zeebodem liep, maar er ook in kon duiken. Mogelijk deed hij dat om voedsel of zuurstof te verzamelen.

De soort

Om welk dier het precies gaat, is onduidelijk. Mogelijk komen we daar ook nooit meer achter. De onderzoekers wijzen erop dat er geen fossiele resten van de dieren zelf zijn teruggevonden en dat het goed mogelijk is dat die resten ook niet bewaard zijn gebleven.

De ontdekking van deze pootafdrukken is behoorlijk opwindend. Het zijn namelijk niet alleen de oudste pootafdrukken die tot op heden zijn ontdekt; de afdrukken bewijzen tevens dat er ten tijde van het Ediacarium (630 tot 542 miljoen jaar geleden) al tweezijdig symmetrische organismen rondliepen. Fossiele vondsten bewezen eerder dat de Bilateria er ten tijde van de Cambrische Explosie (tussen 541 en 510 miljoen jaar geleden) al waren en rap diversificeerden. Sommige onderzoekers vermoedden echter dat de eerste Bilateria gedurende het Ediacarium al ontstonden. Gefossiliseerd bewijs daarvoor ontbrak echter. Tot nu.