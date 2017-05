De gefossiliseerde sporen tonen aan dat het leven tot wel 580 miljoen jaar eerder dan gedacht op het land te vinden was.

Onderzoekers bestudeerden 3,48 miljard jaar afzettingen in het westen van Australië toen ze stromatolieten ontdekten. Dit zijn gelaagde afzettingsgesteenten die ontstaan door toedoen van bacteriën. Tevens troffen de onderzoekers in de afzettingen andere sporen van organismen aan, waaronder gefossiliseerde micro-stromatolieten en goed bewaard gebleven ‘bubbels’ die waarschijnlijk vast zijn komen te zitten in een plakkerige, door microben geproduceerde substantie.

Op het land

De onderzoekers weten zeker dat de bestudeerde afzettingen met daarin dus sporen van leven zich 3,48 miljard jaar geleden op het land en niet in de oceaan bevonden. In de afzettingen bevindt zich namelijk een mineraal dat alleen kan ontstaan rond warmwaterbronnen op het land. “Dit bewijst dat er al heel vroeg in de geschiedenis van de aarde een grote diversiteit aan levensvormen in zoet water op het land leefde,” vertelt onderzoeker Martin van Kranendonk.

Oudste bewijs

Tot voor kort waren de oudste bewijzen die we hadden voor leven op aarde tussen 2.7 en 2.9 miljard jaar oud. Deze bewijzen werden aangetroffen in Zuid-Afrika. De sporen van leven op land die nu in Australië zijn aangetroffen zijn aanmerkelijk ouder. “En wijzen erop dat het leven het land veel eerder – tot wel 580 miljoen jaar eerder – bewoonde,” vertelt onderzoeker Tara Djokic.

Oorsprong van het leven

De nieuwe vondst heeft een aantal interessante implicaties. Bijvoorbeeld voor ons beeld van de oorsprong van het leven. Vaak wordt gesteld dat het leven in de oceanen ontstond en later pas naar het land verhuisde. Maar misschien is het wel anders en ontstond het leven op het land.

Daarnaast kan het onderzoek wel eens implicaties hebben voor de zoektocht naar leven op Mars. De rode planeet bezat in het verleden namelijk ook warmwaterbronnen. En misschien moeten we juist in de afzettingen die op de plek van die warmwaterbronnen zijn achtergebleven wel op zoek naar sporen van leven. Want als sporen van leven bewaard blijven in afzettingen van een warmwaterbron die miljarden jaren geleden op aarde bestond, lijkt er een goede kans te zijn dat eventuele microben die lang geleden in de warmwaterbronnen van Mars zaten ook redelijk goedbewaarde sporen achter hebben gelaten. En wellicht gaan we binnenkort al een blik op die Martiaanse warmwaterbronnen werpen: in 2020 stuurt NASA weer een rover naar Mars en één van de landingsplekken die nu overwogen worden, bevindt zich nabij een gebied waarin ooit warmwaterbronnen te vinden waren.