Twee ruimtestenen blijken ouder dan twee miljoen jaar te zijn.

Elk jaar opnieuw wordt onze aarde gebombardeerd met rotsachtig puin. De brokstukken regenen neer op het aardse oppervlak, waar ze vervolgens door de tand des tijds vergaan. Hierdoor is het best lastig te achterhalen hoeveel rondvliegend gesteente onze aarde op dit moment al te verduren heeft gekregen. Toch besloot een onderzoeksteam in een nieuwe studie een poging te wagen. “Ons doel was om erachter te komen hoe de stroom aan meteorieten die op de aarde neervallen over miljoenen jaren is veranderd,” zegt onderzoeksleider Alexis Drouard.

Atacama-woestijn

Om een antwoord te vinden, reisden de onderzoekers af naar de kurkdroge Atacama-woestijn. “De Atacama-woestijn in Chili is heel erg oud,” verklaart Drouard. “Ouder dan tien miljoen jaar.” Vervolgens werden er 388 meteorieten bij elkaar geraapt en werden er 54 aan een grondige analyse onderworpen. En de onderzoekers bleken een schat aan goed bewaarde meteorieten te hebben ontdekt. Dit stelde hen in staat om de stroom aan vallende meteorieten over de afgelopen twee miljoen jaar te reconstrueren. Bovendien bleek het hier te gaan om de oudste verzameling meteorieten die ooit op het aardoppervlak zijn aangetroffen.

Leeftijd

De ruimtebrokken blijken gemiddeld zo’n 710.000 jaar oud te zijn. Ongeveer een derde is ouder dan een miljoen jaar. Twee meteorieten spanden de kroon en bleken al meer dan twee miljoen jaar op de aarde te liggen; de oudste ooit gevonden. “We hadden verwacht op meer ‘jonge’ meteorieten te stuiten, omdat de oudere door weersinvloeden langzaam vergaan,” zegt Douard. Daarentegen geeft de verzameling een goed beeld van de hoeveelheid meteorieten die in de geschiedenis op aarde zijn neergestort.

Meteorieten

De onderzoekers constateren dat er zo’n 222 meteorieten groter dan 10 g/km2 per miljoen jaar op aarde neerploffen. Daarnaast blijkt het aantal ruimtestenen die over de afgelopen miljoenen jaren hun weg naar de aarde vonden, niet zo gek veel veranderd te zijn. “We hebben ontdekt dat de stroom aan meteorieten over een periode van twee miljoen jaar constant lijkt te zijn gebleven,” aldus Douard.

Alle onderzochte meteorieten bestaan uit chondriet: een ‘stenig’ type meteoriet. Wat dat betreft zijn de ruimtebrokken niet zo uitzonderlijk, zo vormen chondrieten ongeveer 86% van alle meteorieten die op aarde worden aangetroffen. In toekomstige studies wil het team uitzoeken hoe lang de meteorieten in de ruimte hebben vertoefd. “Dit zal ons meer vertellen over de reis die deze meteorieten van hun hemellichaam tot het aardoppervlak hebben afgelegd,” besluit Drouard.