Opnieuw schudt het verhaal omtrent de kolonisatie van het continent op zijn grondvesten.

Amerikaanse onderzoekers hebben 15.500 jaar oude speerpunten opgegraven. Een bijzondere ontdekking, dit blijken namelijk de oudste wapens te zijn die ooit in Noord-Amerika zijn gevonden. De onderzoekers troffen de speerpunten aan op de archeologische Debra L. Friedkin-site ten noordwesten van Austin, Texas.

Clovis-cultuur

Met de ontdekking van de oudste wapens wordt de kolonisatie van de eerste menselijke bewoners van Noord-Amerika teruggeduwd tot ver voor de Clovis-periode. Jarenlang gingen wetenschappers ervan uit dat de zogenoemde Clovis-mensen de eerste bewoners van Amerika waren. Deze mensen betrokken het gebied zo’n 13.000 tot 13.500 jaar geleden. Maar de laatste tijd komt er steeds meer bewijs boven tafel dat Noord-Amerika wellicht al veel eerder bewoond was. De Clovis-mensen vonden de ‘Clovis-punt’ uit, een speervormig wapen gemaakt van steen. Onderzoekers hebben deze speren teruggevonden in onder andere Texas en in het noorden van Mexico. De wapens werden gemaakt om op dieren, zoals mammoeten, te jagen.

Maar nu zijn de onderzoekers dus op nóg oudere speerpunten gestuit. De wapens zijn ongeveer 3 tot 4 centimeter lang en zijn gemaakt van hoornsteen. Naast de speerpunten, troffen de onderzoekers in de paar meter diepe sediment laag ook andere gereedschappen aan. “Er bestaat geen twijfel dat deze wapens in die tijd werden gebruikt voor het jagen op wild,” zegt onderzoeker Michael Waters. De onderzoekers zijn erg opgetogen dat ze de speerpunten hebben ontdekt. “Er zijn andere stenen gereedschappen gevonden van vóór de Clovis-periode, maar nog niet eerder werden er speerpunten aangetroffen,” vertelt Waters. “De droom is altijd geweest om speerpunten te vinden die ouder zijn dan de Clovis-cultuur, en dat is nu gelukt.”

De ontdekking van de ruim 15.000 jaar oude speerpunten vergroten het begrip over de eerste bewoners van Amerika. “De kolonisatie van Amerika aan het einde van de laatste ijstijd was een erg complex proces,” zegt Waters. “Deze complexiteit is terug te zien in hun genetica. En nu wordt het ook weerspiegeld in archeologische vondsten.”