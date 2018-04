“In feite hebben paarden een geheugen voor emoties.”

Dat wijzen experimenten uit. Tijdens deze experimenten kregen paarden eerst foto’s te zien van mensen die boos of blij keken. Een paar uur later ontmoetten ze die mensen in levende lijve. Alleen was de gezichtsuitdrukking van deze mensen nu neutraal. De paarden bleken de mensen zie ze eerder op een foto boos hadden zien kijken, letterlijk anders te bekijken dan mensen die ze eerder op een foto blij hadden gezien.

Gezichtsuitdrukking onthouden

“Wat wij ontdekt hebben, is dat paarden niet alleen in staat zijn om menselijke gezichtsuitdrukkingen af te lezen, maar ook in staat zijn om eerdere emotionele toestanden van mensen te onthouden en – wanneer ze die persoon later op de dag ontmoeten – hun gedrag daarop aan te passen,” aldus onderzoeker Karen McComb. “In feite hebben paarden een geheugen voor emotie.”

Linkeroog

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dieren geneigd zijn om negatieve gebeurtenissen met hun linkeroog te beschouwen. Dat is te verklaren doordat hun rechterhersenhelft gespecialiseerd is in het verwerken van bedreigingen. Het experiment van McComb en collega’s toont aan dat paarden die eerder een foto hadden gezien waarop iemand boos keek, diezelfde persoon – ondanks dat deze nu neutraal keek – later op de dag met het linkeroog in zich opnamen.

Opvallend

“We weten dat paarden sociaal gezien heel intelligente dieren zijn, maar het is voor het eerst dat we aan kunnen tonen dat een zoogdier deze specifieke vaardigheid heeft,” vertelt onderzoeker Leanne Proops. “Wat heel opvallend is, is dat dit gebeurde nadat de paarden heel kort een foto van een persoon met een bepaalde emotie hadden gezien, ze hadden dus geen sterke positieve of negatieve ervaring met de persoon.”

Dat paarden in staat zijn om gezichtsuitdrukkingen te onthouden, zou op verschillende manieren van pas kunnen komen. Zo helpt het ze onder meer om mensen die mogelijk een gevaar vormen, te identificeren.