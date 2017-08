In Tanzania is een 20 meter lange titanosaurus gevonden, die zeventig tot honderd miljoen jaar geleden leefde.

“Titanosauriërs zijn overal op aarde gevonden, vooral in Zuid-Amerika,” vertelt professor Eric Roberts van de universiteit van Ohio. “Toch troffen we tot op heden nog niet veel fossielen aan in Afrika.” Dat betekent dat de evolutionaire geschiedenis van de titanosaurussen vooral is gebaseerd op ontdekkingen in Zuid-Amerika. Met de vondst van de nieuwe dino leren wetenschappers meer over de geschiedenis van dinosaurussen.

De nieuwe dinosaurus heet Shingopana songwensis en werd in 2002 deels opgegraven. Later zijn meer botten gevonden. “Bepaalde anatomische kenmerken zien we alleen terug in Shingopana en in enkele andere Zuid-Amerikaanse titanosauriërs, maar niet in andere Afrikaanse titanosauriërs”, zegt hoofdonderzoeker Eric Gorscak. “De Shingopana is dus familie van titanosauriërs in Zuid-Amerika, terwijl andere Afrikaanse titanosauriërs verre afstammelingen zijn.” De afstand tussen Zuid-Amerika en Afrika was zo’n 100 tot 150 miljoen jaar geleden nog klein, omdat beide continenten net begonnen te splitsen. In de eerste helft van het Krijt maakte Zuid-Amerika zich los van Afrika.

De Shingopana deelde zijn leefgebied met de Rukwatitan bisepultus. Deze titanosaurus werd in 2014 ontdekt in Tanzania. Net als de Shingopana leken de Rukwatitan bisepultus en Malawisaurus dixeyl niet op andere dino’s in Noord-Afrika. “Er waren wellicht bepaalde omgevingskenmerken zoals woestijnen, omvangrijke waterwegen of bergruggen die de beweging van de dieren beperkten en de evolutie van regionale fauna promootten,” aldus O’Connor. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg. We leren steeds meer over de diversiteit van organismen en de omgevingen waarin ze leefden.”