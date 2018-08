En daar willen ze ons iets mee vertellen.

Dat schrijven onderzoekers in het blad PLoS ONE. Ze baseren zich op onderzoek onder blauwgele ara’s die als huisdier werden gehouden. De onderzoekers bestudeerden de interactie tussen de ara’s onderling en de ara’s en hun baasjes. Ze keken naar de positie van de veren op de kop van de papegaai. Ook bestudeerden ze de kleur van de huid.

Blozen

Uit het onderzoek bleek dat de vogels hun veren vaker lieten ritselen wanneer ze niet in beweging waren (bijvoorbeeld als ze rustten of tijdens sociale interacties). Tijdens interactie tussen de ara’s en hun baasjes – waarbij het baasje tegen de ara sprak en oogcontact maakte – zagen de onderzoekers met name de veren op de kruin van de beestjes bewegen. Ook bloosden ze vaker dan wanneer hun baasje ze negeerde en ze de rug toekeerde.

“Blozen is mogelijk niet een uniek menselijk kenmerk,” zo schrijven de onderzoekers. “De veerloze wang van de blauwgele ara laat snelle verkleuringen van de huid zien in situaties waarin emoties een rol spelen.” Mogelijk communiceren de ara’s door te blozen dan ook welke emoties ze ervaren.

En ook het ritselen van de veren vertelt ons wellicht wat er in de ara omgaat. Zo lijkt het erop dat de vogels met name met hun veren ritselen als ze ontspannen zijn en sociale interacties als positief ervaren. “Hoewel enige voorzichtigheid bij het interpreteren van deze data – met het oog op de omvang van het onderzoek (de wetenschappers bestudeerden slechts vijf blauwgele ara’s en hun baasjes, red.) op zijn plaats is, stellen wij dat beweging van de veren op de kruin en variaties in huidskleur een indicatie geven van de gevoelens van de vogel.” En dat heeft praktische implicaties. “Papegaaien zijn populaire gezelschapsvogels – er worden er miljoenen als huisdier gehouden – en een beter begrip van de visuele communicatie van papegaaien kan helpen om hun welzijn in gevangenschap te beoordelen.”