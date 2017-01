Iemand die niet in karma gelooft, zou het spontaan gaan doen als hij het verhaal van een nieuw ontdekte wespensoort hoort.

De nieuw ontdekte parasitaire wespensoort neemt namelijk een andere parasitaire wespensoort te grazen. En wel op gruwelijke wijze…

De parasiet in de parasiet

Bassettia pallida is een parasitaire wesp die eikenbomen infecteert. Vrouwtjes leggen hun eitjes in de takken van eikenbomen en de larven creëren voor zichzelf een ‘kamertje’ in de tak. Wanneer ze volwassen zijn, bijten ze zichzelf een weg naar buiten. Tenminste: als de zojuist ontdekte Euderus set geen roet in het eten gooit. Vrouwtjes die tot deze soort behoren, leggen hun eitjes namelijk in de huisjes die B. pallida voor zichzelf in de takken van de bomen creëert. De eitjes manipuleren B. pallida zo dat deze een fatale beslissing maakt en zijn holletje al probeert te verlaten voordat de uitgang groot genoeg is. Het resultaat: het kopje van B. pallida komt vast te zitten in de uitgang. En dan slaat E. set toe. De parasitaire wesp kan – terwijl B. pallida geen kant op kan – rustig de interne organen van de wesp verorberen. En als E. set genoeg gegeten heeft, verlaat hij het door B. pallida gemaakte holletje door zich via het hoofd van zijn gastheer een weg naar buiten te vreten. “Een horrorverhaal,” vindt onderzoeker Scott Egan.

Egypte

Het gruwelijke verhaal zette onderzoekers aan om de nieuw ontdekte wespensoort te vernoemen naar de Egyptische god Seth. Deze kwaadaardige god lokte zijn broer Osiris in de val, vermoordde hem en sneed zijn lichaam in kleine stukken.

VS

Onderzoekers ontdekten E. set in de Verenigde Staten. Het 1,2 tot 2,3 millimeter lange wespje is inmiddels gespot in onder meer Georgia en Louisiana. Het is een bijzondere ontdekking, zo stellen de onderzoekers, omdat er niet zo heel veel gevallen van hyperparasitisme (parasieten die parasieten infecteren) bekend zijn.

Onduidelijk is nog hoe E. set zijn gastheer manipuleert. “Wat lastig is, is dat we – tot E. set naar buiten komt – niet kunnen zien wat er gebeurt, vertelt Egan. Wat wel duidelijk is, is dat E. set niet zonder zijn gastheer kan. Als B. pallida zich geen weg baant door de bast van de boom heeft E. set moeite om heelhuids buiten te komen, zo blijkt uit experimenten.