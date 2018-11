De sonde passeerde onze moederster op slechts 24 miljoen kilometer afstand.

Dat lijkt misschien nog een behoorlijk grote afstand, maar nog nooit heeft een ruimtesonde het aangedurfd om zo dicht bij onze ster in de buurt te komen. En dat heeft natuurlijk een reden. Tijdens deze eerste scheervlucht werd de Parker Solar Probe blootgesteld aan extreme hitte en straling van de zon en moest deze zich door een complex, door de zonnewind gedomineerd gebied worstelen.

Gelukt

Maar het is gelukt. “De Parker Solar Probe is ontworpen om tijdens scheervluchten voor zichzelf en zijn kostbare lading te zorgen, zonder dat we daar vanaf de aarde controle over hebben,” vertelt Thomas Zurbuchen, namens NASA. “En nu weten we dat de Parker Solar Probe daarin geslaagd is.” Een eerste signaal van de sonde onthult dat deze in goede gezondheid is en dat alle instrumenten aan boord naar behoren werken en data verzamelen. Of er tijdens de scheervlucht helemaal geen strubbelingen zijn geweest, is onduidelijk, maar mochten er kleine probleempjes zijn opgetreden dan heeft de ruimtesonde deze zelfstandig opgelost.

Record

Op het moment dat de afstand tussen de zon en de Parker Solar Probe het kleinst was, had de sonde een snelheid van 343.112 kilometer per uur. Een nieuw record. Maar dat record zal niet lang standhouden. De ruimtesonde zal tijdens volgende scheervluchten – waarbij deze de zon nog dichter nadert – nog hogere snelheden noteren.

De gegevens die de Parker Solar Probe tijdens deze eerste scheervlucht heeft verzameld, zullen naar verwachting tegen het einde van deze maand of aan het begin van de volgende maand op aarde arriveren. Onderzoekers kunnen niet wachten; de Parker Solar Probe kan ons meer inzicht geven in het gedrag van onze moederster.