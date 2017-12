En dat terwijl dit reptiel behoort tot de grootst vliegende dieren die ooit op aarde hebben geleefd.

Deze conclusie trekken onderzoekers in hun paper nadat ze een verzameling van meer dan 200 eieren van de pterosaurus bestudeerden. Maar in plaats van te vliegen, kon de baby waarschijnlijk wel gelijk lopen.

Eieren

Het is best bijzonder dat er zoveel eieren geanalyseerd konden worden. Tot op heden zijn slechts een handjevol eieren van pterosauriërs onderzocht: drie uit Argentinië en vijf uit China. Hierdoor was het niet mogelijk om echt goede conclusies te trekken over het doen en laten van pterosauriërs. Maar toen er 215 eieren van deze soort in China werden ontdekt, kon het onderzoek vervolgd worden.

Embryo

De onderzoekers gebruikten computertomografie scannen om een kijkje te kunnen nemen in de eieren. Zestien stuks bevatte embryonale resten, maar deze waren niet allemaal nog intact. Echter ontdekten de onderzoekers in het meest complete embryo een deel van een vleugel en schedelbeenderen waaronder een complete onderkaak. Daarnaast schatte de onderzoekers dat één psterosaurus ten minste twee jaar oud was, en nog steeds niet uitgegroeid bleek te zijn. Dit bewijst dat het uitbroeden van een dino-ei wel enige tijd in beslag nam.

Vliegen

Opvallend genoeg blijkt dat deze vliegende reptielen niet gelijk hun vleugels konden gebruiken. De onderzoekers ontdekten dat de borstspier van de embryo’s niet voldoende ontwikkeld waren. Dit wijst erop dat de baby’s na de geboorte enige ouderlijke zorg nodig hadden. Wel blijkt dat de dijbotten van de pterosaurus volgroeid waren. Nadat hij uit zijn ei was gekropen, kon hij dus waarschijnlijk wel gelijk zijn achterpoten gebruiken.

Ten slotte constateren de onderzoekers dat de eieren allemaal ongeveer in dezelfde tijd zijn gelegd, wat erop wijst dat de pterosauriërs waarschijnlijk in groepen een broedperiode inlasten.