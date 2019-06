Sommige gletsjers in het gebied zijn wel 1.600 meter dik.

Hoewel we voornamelijk te horen krijgen dat ijskappen als de wiedeweerga smelten, blijkt af en toe een verrassinkje in een klein hoekje te zitten. Zeven jaar lang bogen onderzoekers zich over het ijs dat te vinden is in Patagonië om een beeld te krijgen van het volume. En nu komen ze met een interessante conclusie op de proppen. Zo stellen ze dat de ijskap in deze uitgestrekte regio van Zuid-Amerika veel omvangrijker is dan verwacht. De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Geophysical Research Letters.

Gletsjers

De Patagonische ijskap voedt een groot aantal gletsjers die dit gebied rijk is. En met behulp van grondobservaties en metingen uit de lucht is het gelukt om de dichtheid van het ijs heel nauwkeurig in kaart te brengen. De resultaten vallen behoorlijk mee. Zo constateren de onderzoekers dat sommige gletsjers wel 1.600 meter dik zijn. “We hadden niet gedacht dat de gletsjers in Patagonië zo dik zouden kunnen zijn,” zegt co-auteur Eric Rignot. “Tellen we de noordelijke en zuidelijke delen van Patagonië bij elkaar op, dan blijkt dat ze behoorlijk meer ijs bevatten dan gedacht: ongeveer 40 keer het ijsvolume van de Europese Alpen.”

Smelt

Toch blijkt het gevaar niet geweken. Want onderzoeken hebben aangetoond dat de meeste ijsplaten in de regio de afgelopen veertig jaar snel zijn gesmolten. De bijdrage aan de wereldwijde zeespiegelstijging is in die tijd in een steeds sneller tempo toegenomen. Dat de ijskap dus een stuk omvangrijker blijkt te zijn dan verwacht, is best een verrassing. “Wetenschappers zullen helpen om de interacties en gevolgen van de dynamiek van de ijskap en het klimaat in deze koude omgeving beter te verklaren,” stelt onderzoeker Gabriela Lenzano.

Klimaatverandering

Om te begrijpen op wat voor manier klimaatverandering impact heeft op het ijs, is het belangrijk dat er precieze kennis over de omvang van de gletsjers verzameld wordt. Op die manier kunnen wetenschappers namelijk de effecten van het broeikaseffect zo nauwkeurig mogelijk modelleren. “Dit is de reden waarom het hebben van nauwkeurige kaarten van de ijsdikte een prioriteit is,” legt onderzoeksleider Romain Millan uit. “Het is van groot belang om de juiste contouren en diepten van de gletsjers te verkrijgen, anders zullen simulaties van de gletsjers altijd verkeerd zijn.”

Metingen

Maar om aan die precieze kennis te komen is nog niet zo gemakkelijk. Eerdere pogingen om het volume van het ijs te peilen zijn vaak tekortgeschoten. Dat komt mede doordat het hoge watergehalte in de Patagonische gletsjers het moeilijk maakt om goede metingen met een radar te verrichten. Daarom besloten onderzoekers nu om de lucht in te gaan en met behulp van gravimeters de dichtheid te bepalen. En dat leek zijn vruchten af te werpen.

Hoewel sommige gletsjers in Patagonië dikker zijn dan verwacht, zullen we toch afscheid moeten nemen van een aantal andere. Zo blijkt dat klimaatverandering het voortbestaan van iconische gletsjers op de Werelderfgoedlijst bedreigt. In het nationaal park Los Glaciares in Argentinië zal bijvoorbeeld ongeveer 60 procent van het huidige volume tegen het jaar 2100 verdwenen zijn.