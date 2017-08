Dit weekend moet je zeker naar buiten voor de Perseïden. De jaarlijkse meteorenzwerm piekt op 13 augustus. Toch zul je de komende dagen al regelmatig ‘vallende sterren’ zien.

Het is misschien wel de bekendste sterrenregen van het jaar: de Perseïden. Dit weekend piekt deze sterrenregen in de nacht van zaterdag op zondag. Onder ideale omstandigheden zijn er 85 lichtstreepjes per uur te zien. Helaas zijn de omstandigheden niet perfect, aangezien de maan voor 65% verlicht is. Hierdoor zijn er in de nacht van zaterdag op zondag ongeveer dertig meteoren per uur te zien.

De amateur-astronomen van Waarnemen.com adviseren zelfs om pas 22 uur na het maximum, oftewel zondagavond om 23:45 uur, naar buiten te gaan. Dan zijn de omstandigheden namelijk het gunstigst, omdat de maan minder verlicht is en de radiant van de zwerm iets hoger staat. De radiant is het punt aan de hemel waarvandaan de meteoren lijken te ‘vallen’. Zondagavond zijn er zo’n veertig meteoren per uur te zien.

Bewolkt?

De meteoren – die een snelheid van zo’n 209.000 kilometer per uur hebben – zijn prima met het blote oog te zien. Zolang het maar niet bewolkt is. Is het bewolkt? Ga dan de nachten erna naar buiten. Hoewel de piek van de Perseïden kort is, zijn er tot vrijdag 18 augustus nog zo’n twintig meteoren per uur te zien.

Kinderen van komeet Swift-Tuttle

De Perseïden geeft elk jaar acte de présence. De sterrenregen ontstaat doordat de aarde door de baan van de komeet Swift-Tuttle beweegt. Deze komeet heeft in zijn baan stofdeeltjes achtergelaten die in botsing komen met moleculen in de atmosfeer van de aarde. Daarbij komt energie vrij die wij zien in de vorm van lichtstreepjes. De termen ‘sterrenregen’ of ‘vallende sterren’ zijn dan ook wat misleidend: de Perseïden hebben niks met sterren te maken.

Waar kijken?

Weet je niet precies waar je moet kijken? Het beste advies is om gewoon naar boven te kijken. Dit wordt het zenit genoemd. Na enkele minuten turen zie je plotseling de eerste meteoor. Als het goed is weet je vervolgens waar deze meteoor vandaan kwam. Houd dit punt in de gaten, want dat is het radiant. Het radiant van de Perseïden bevindt zich in het sterrenbeeld Perseus. Verrassend. Wie de lichtstreepjes graag met eigen ogen wil zien, doet er goed aan een plek met weinig lichtvervuiling op te zoeken. Ga da naar het uiterste noorden van Nederland (Waddeneilanden) of reis naar de regio Vouziers/Buzancy in Noord-Frankrijk, zo’n veertig kilometer ten oosten van Reims. Ook is het belangrijk je warm aan te kleden.

Nog een jaar wachten

Natuurlijk sluiten we af met goed nieuws. Volgend jaar zijn er namelijk twee keer zoveel meteoren te zien, omdat de maan dan niet stoort. 13 augustus 2018 wordt dus sowieso een topnacht.