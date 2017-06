De dertien centimeter brede robot gaat naar deze helse plek om belangrijke gegevens te verzamelen.

In 2011 vond voor de kust van Japan een krachtige aardbeving plaats. Die aardbeving werd gevolgd door een tsunami die de kerncentrale in Fukushima beschadigde. Het resulteerde in een meltdown en het vrijkomen van radioactieve straling. Deze straling eiste overigens geen directe slachtoffers.

Baantjes trekken in een kerncentrale

De beschadigde reactoren van Fukushima zijn gevuld met een koelmiddel. Wetenschappers willen graag dat een onderwaterrobot door dit koelmiddel zwemt, maar dat klinkt makkelijker dan dat het is.

De afgelopen jaren hebben wetenschappers diverse robots naar Fukushima gestuurd, maar zij kwamen vast te zitten in de reactoren of gingen kapot door het hoge stralingsniveau. Een schoonmaakrobot stopte begin dit jaar na twee uur met functioneren. Nu – zes jaar na de ramp – is er nog veel radioactieve straling in de reactoren. Wij mensen zouden binnen enkele seconden sterven.

Little Sunshine

Het is te hopen dat de nieuwe ‘Little Sunshine’-onderwaterrobot meer geluk heeft. De robot is ontwikkeld door het bedrijf Toshiba en het Internationale Onderzoeksinstituut voor Nucleaire Ontmanteling. De onderwaterrobot is klein genoeg om deze zomer de derde reactor binnen te dringen. De robot is namelijk dertien centimeter breed, terwijl het gat in de derde reactor veertien centimeter groot is. Het past allemaal maar net.

Radioactief afval opruimen

De wetenschappers beweren dat de robot goed tegen straling kan. De robot blijft functioneren tot een stralingsniveau van 200 Sievert. De dertig centimeter lange Little Sunshine beschikt over videocamera’s en led-lampen. Het twee kilo wegende beestje is op afstand bestuurbaar en is verbonden met een draad. Er zal een video gemaakt worden van de binnenkant van reactor 3, zodat duidelijk wordt waar er sprake is van schade. Na de analyse kan er een plan gemaakt worden om radioactief afval op te ruimen.

Nog een maandje

Volgende maand gaat Little Sunshine de uitdaging aan. We hopen dat deze robot de zwemtocht wel overleeft. Spannend!