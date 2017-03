NASA heeft opdracht gegeven om missies naar onder meer Venus, de maan, Mars, planetoïden en Uranus in de steigers te zetten.

Tijdens deze missies zou geen gebruik worden gemaakt van grote, ingewikkelde ruimtecapsules, maar van SmallSats of CubeSats. SmallSats zijn satellieten die minder wegen dan 180 kilo en CubeSats zijn mini-satellietjes die opgebouwd worden uit eenheden die ongeveer 10 bij 10 bij 10 centimeter groot zijn. Het fabriceren van dergelijke kleine satellieten is vanzelfsprekend een stuk goedkoper dan de fabricage van een grote ruimtecapsule. Daarnaast kunnen beide typen satelliet – omdat ze klein zijn – tijdens de lancering vaak meeliften met andere missies. Zo kunnen de kosten van een SmallSat- of CubeSat-missie laag worden gehouden.

Andere hemellichamen

NASA zet kleine satellieten reeds in voor het bestuderen van onze aarde, maar ziet het helemaal zitten om ook andere – verre – hemellichamen met behulp van deze mini-satellieten te gaan bestuderen. En een tijdje geleden konden onderzoeksteams voorstellen indienen voor dergelijke missies. Tien van die voorstellen hebben nu van NASA geld gekregen voor doorontwikkeling. In totaal gaat het om zo’n 3,6 miljoen dollar.

Naar Venus, naar de maan en naar Apophis

Onder de voorstellen die een leuk geldbedrag hebben gekregen, bevinden zich onder meer:

– Cupid Arrow, een 30 kilometer zware ruimtesonde die de evolutie van Venus moet bestuderen. De sonde moet duidelijk maken waarom Venus – dat in veel opzichten op de aarde lijkt – er vandaag de dag toch zo heel anders uitziet.

– CubeX, een uit 12 eenheden opgebouwde CubeSat die de samenstelling van atmosfeerloze hemellichamen zoals de maan kan bestuderen en meer inzicht kan geven in hun ontstaan.

– APEX, een kleine satelliet die de planetoïde Apophis op gaat zoeken en bestuderen.

– Chariot to the Moons of Mars, een uit 12 eenheden opgebouwde CubeSat die hoge resolutiebeelden moet gaan maken van Phobos en Deimos, twee manen van Mars. De missie moet daarnaast de samenstelling van het oppervlaktemateriaal van de manen onthullen en meer inzicht geven in hoe deze manen zijn ontstaan.

– Small Next-generation Atmospheric Probe (SNAP), een sonde die meer inzicht kan geven in de atmosfeer van Uranus

De onderzoeksteams achter deze missies zullen hun voorstel de komende tijd omzetten in een missieconcept. En wie weet wordt een aantal van deze missies in de nabije toekomst wel werkelijkheid.