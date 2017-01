Nieuw onderzoek wijst uit dat mensen echt minder pijn voelen wanneer ze afgeleid worden (bijvoorbeeld door een rekensommetje).

Tot die conclusie komt onderzoeker Jorian Blom, verbonden aan de universiteit van Twente. De bevindingen kunnen implicaties hebben voor mensen met chronische pijn.

Hersenactiviteit

Het is nog best lastig om te achterhalen welke invloed afleiding op pijn heeft, legt Blom uit. “Je kunt – wanneer je het verband tussen aandacht en pijn bestudeert – mensen niet simpelweg vragen om niet op de pijn te letten en tegelijkertijd de mate waarin ze pijn ervaren, te beoordelen.” En dus gooide Blom het in zijn experimenten over een andere boeg. Hij bestudeerde de hersenactiviteit.

Experiment

Proefpersonen kregen tijdens deze experimenten kleine stroomstootjes toegediend op de onderarm. Deze voelden als speldenprikjes. Terwijl de proefpersonen ‘gepijnigd’ werden, werd tevens hun hersenactiviteit in de gaten gehouden. “In één experiment moesten de proefpersonen eerst aandacht besteden aan de pijnprikkel, terwijl ze later bewust afgeleid werden, bijvoorbeeld doordat ze rekensommetjes moesten doen,” vertelt Blom.

Uit de experimenten blijkt dat de hersenactiviteit veranderde wanneer mensen werden afgeleid. “Als de aandacht totaal van de pijnprikkel wordt afgewend, ervaren mensen minder pijn,” stelt Blom. Maar: niet elke afleidingsmanoeuvre is hierbij even effectief. Experimenten wijzen uit dat rekenen of iets opschrijven met name heel goed werkt.