Hierdoor kan de gletsjer in één klap vijf tot zes kilometer korter worden.

De Pine Island-gletsjer is de snelst smeltende gletsjer op Antarctica. Sinds 2000 is hij al regelmatig stukken ijs verloren. En nu vrezen onderzoekers dat de gletsjer wederom op het punt staat een grote ijsberg te verliezen.

Kloof

“Sinds september verscheen er een nieuwe 30 kilometer lange barst op de Pine Island-gletsjer,” twittert wetenschapper Stef Lhermitte. “Dit houdt in dat er een ijsberg van wel 300km² zal afkalven.” Deze afkalving is de volgende in lijn na de afbrokkeling van ijsberg B44 vorig jaar. Volgens de onderzoeker kan door de afkalving de gletsjer in één klap vijf tot zes kilometer korter worden.

The upcoming ~300km iceberg (or its disintegrated pieces) will be the next large calving event after iceberg B-44 last year and the 6th large calving of #PIG since 2018

Timelapse

Wetenschappers houden de Pine Island-gletsjer al lange tijd nauwlettend in de gaten. De onderzoekers hebben de satellietbeelden achter elkaar gezet en een timelapse gecreëerd die onthult hoe het de gletsjer sinds 2014 is vergaan. Op de satellietbeelden zijn de grote brokken ijs die in 2015 en 2017 in het water plonsden, goed zichtbaar. De ijsberg die in 2015 van de gletsjer losraakte was zo’n 580km² groot. In 2017 bereikte de ijsberg een grootte van 267km².

Pine Island Glacier: the movie. From Oct 2014 to recent calving in 108 #sentinel1 images

Opwarming

Het loskomen van grote stukken ijs is in feite een natuurlijk proces. Maar toch maken de onderzoekers zich zorgen over de gletsjer. Zo ontstaan de scheuren in gletsjers normaal gesproken nabij de rand, waar het ijs dun is. Maar de laatste jaren ontstaan de barsten op grotere afstand van het uiteinde van de gletsjertong. Zeer waarschijnlijk komt dit doordat warm water de onderkant van de gletsjertong aantast. Een soortgelijk scenario hebben onderzoekers al eerder op Groenland gezien.

Wetenschappers wijzen erop dat het afbrokkelen van ijsbergen op den duur kan bijdragen aan de zeespiegelstijging. Het ijs dat aan het uiteinde van een gletsjer op het water rust, doet dienst als een soort ‘stopper’. Het geeft tegenwicht aan de achterliggende gletsjer en voorkomt dat het ijs heel gemakkelijk in zee kan glijden. Als de ijsplaat massa verliest, kan ijs dan ook makkelijker de de zee bereiken. Zo’n versnellende gletsjer dumpt meer ijs in zee en kan dus bijdragen aan een stijgende zeespiegel.