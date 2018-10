De ijsberg heeft ongeveer hetzelfde oppervlak als Amsterdam.

De Pine Island-gletsjer is de snelst smeltende gletsjer op Antarctica. En nu heeft de gletsjer wederom een enorme ijsberg verloren. De ijsberg heeft de naam B-46 gekregen en is zo’n 226 km2 groot.

IJsberg

De afbrokkeling komt niet geheel als een verrassing. Zo kondigde wetenschapper Stef Lhermitte begin deze maand op Twitter al het treurige nieuws aan. Een van de satellieten nam destijds een 30 kilometer lange barst waar, die voorspelde dat het niet lang zou duren voordat er een groot brok ijs het ruime sop zou kiezen. En dat moment is nu aangebroken:

#sentinel1 shows the rapid evolution from a rift across Pine Island Glacier in September to the calving of ~300km² of icebergs end of October, where the largest iceberg (226km²) will be named B-46 by NIC @CopernicusEU 1/2 pic.twitter.com/kQ7QyE6I7h — Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 30 oktober 2018

B46

De ijsberg was maar een kort leven beschoren. Zo is de ijsberg al na één dag na de afkalving van de Pine Island-gletsjer in meerdere stukken gebroken:

Iceberg B-46 did not live very long as it already fragmented in several pieces today, one day after calving from Pine Island Glacier pic.twitter.com/ygdNPaxNmm — Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 30 oktober 2018

Afkalvingen

Deze afkalving staat niet op zichzelf; de laatste tijd heeft de gletsjer veelvuldig te maken met afkalvingen. Tussen 1972 en 2013 heeft de Pine Island-gletsjer zich steeds een beetje verder teruggetrokken (zie de animatie hieronder). Aan het begin van de millenniumwisseling vonden de afkalvingen ineens veel vaker plaats. Zo verloor de gletsjer elke zes jaar een nieuw brok ijs (2001, 2007 en 2013). Maar sinds 2013 ging het echt hard. De gletsjer raakte ineens veel frequenter ijsbergen kwijt. Zo gebeurde dat in 2015, 2017 en 2018. Op dit moment ligt de gletsjer zelfs 5 kilometer meer landinwaarts dan tussen 2015-2017.

Comparison of the 2018 Pine Island Glacier calving front with historical 1973-2011 data by @JoeMacGregor shows how much PIG has retreated from the 1973-2013 range. pic.twitter.com/ifxmk85hMo — Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 30 oktober 2018

En waarschijnlijk blijft het hier niet bij. De onderzoekers hebben namelijk alweer een nieuwe scheur gespot, die duidt op de plek waar de volgende afkalving gaat plaatsvinden. Het loskomen van grote stukken ijs is in feite een natuurlijk proces. Maar toch maken de onderzoekers zich zorgen over de gletsjer. Zo ontstaan de scheuren in gletsjers normaal gesproken nabij de rand, waar het ijs dun is. Maar de laatste jaren ontstaan de barsten op grotere afstand van het uiteinde van de gletsjertong. Zeer waarschijnlijk komt dit doordat warm water de onderkant van de gletsjertong aantast. Een soortgelijk scenario hebben onderzoekers al eerder op Groenland gezien.