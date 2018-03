Deskundigen geven het ruimtevaartuig nog een paar maanden.

Kepler heeft de afgelopen negen jaar ontzettend veel ups en downs gekend. Het ruimtevaartuig ontdekte duizenden exoplaneten en kandidaat-exoplaneten. Nog steeds worden er nieuwe planeten gevonden in de data, zoals deze vijftien exemplaren die om koele sterren cirkelen. Daarnaast kampte Kepler met allerlei mankementen, waardoor het ruimtevaartuig al een tijd geblesseerd is.

Nu is de koek echt op voor Kepler. De brandstoftank is bijna leeg. Wetenschappers geven hem nog maar een paar maanden. Toch gaat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA door tot het bittere eind. Andere satellieten en ruimtesondes houden vaak een klein beetje brandstof over om een koerscorrectie te maken. Dit om problemen te voorkomen (bijv. buitenaardse vervuiling van het oppervlak van een planeet of een ongecontroleerde crash op aarde, zoals binnenkort het geval is met dit Chinese ruimtestation). In het geval van Kepler is dat niet nodig, omdat het ruimtevaartuig 150 miljoen kilometer van de aarde verwijderd is.

Over Kepler

Ruimtetelescoop Kepler werd in 2009 gelanceerd en houdt de blik langdurig op sterren gericht, in de hoop de helderheid van deze sterren herhaaldelijk en regelmatig af te zien nemen. Dergelijke ‘dipjes’ in de helderheid van sterren, kunnen namelijk wijzen op de aanwezigheid van een planeet die zo af en toe tussen de moederster en Kepler in staat en een deel van het zonlicht tegenhoudt. Onderzoekers zijn dus eigenlijk continu op zoek naar patronen in de Kepler-data en daarbij kan machine learning enorm helpen en mogelijk zelfs patronen ontdekken die wij mensen over het hoofd zien.

TESS

Gelukkig staan er genoeg opvolgers klaar om de planetenjacht voort te zetten. De Transiting Exoplanet Survey-satelliet (TESS) wordt op 16 april gelanceerd vanaf Cape Canaveral. TESS geeft de jacht op (leefbare) exoplaneten een nieuwe impuls en richt zich op sterren die relatief dicht bij ons in de buurt staan en die dertig tot honderd keer helderder zijn dan de sterren die Kepler bestudeert. Meer weten over TESS? Lees ons artikel uit 2013 over deze nieuwe planetenjager.

James Webb

Ook de James Webb-ruimtetelescoop gaat op zoek naar buitenaardse werelden. Toch moeten we nog even geduld hebben, want de geestelijk opvolger van Hubble wordt pas volgend jaar gelanceerd.