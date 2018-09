De planeet is ietsje groter dan de onze en bevindt zich op slechts 49 lichtjaar afstand.

De planeet cirkelt rond een rode dwergster, aangeduid als LHS 3844. De afstand tussen de moederster en kandidaat-planeet is klein: de planeet zou slechts elf uur nodig hebben om een rondje rond de ster te voltooien. Dat meldt NASA op Twitter.

Tweede

Planetenjager TESS werd in april 2018 gelanceerd en startte eind juli met het verzamelen van wetenschappelijke data. Vorige week kon je op Scientias.nl al lezen dat onderzoekers in die data voor het eerst een kandidaat-planeet hadden opgespoord. Dat exemplaar cirkelt elke zes dagen rond de heldere ster Pi Mensae, op bijna 60 lichtjaar afstand van de aarde. En nu al krijgt dat verhaal een vervolg met de ontdekking van een tweede kandidaat-planeet.

Kandidaat-planeet

Beide planeten zullen als kandidaat-planeten door het leven gaan totdat het bestaan ervan middels vervolgwaarnemingen onomstotelijk is vastgesteld.

Nog meer

Het lijkt een kwestie van tijd voor NASA een derde kandidaat-planeet uit de hoge hoed tovert. “Dit is nog maar het begin,” benadrukt projectonderzoeker Padi Boyd. Collega Sara Seager onderschrijft dat. “Het team is opgewonden over wat TESS nu weer zal gaan ontdekken. We weten dat de ruimte gevuld is met planeten die wachten om ontdekt te worden.”

Zoals gezegd is de missie van TESS nog maar net begonnen. Het is de bedoeling dat de planetenjager twee jaar lang de ruimte afspeurt, op zoek naar nog niet eerder gespotte exoplaneten. De sonde richt zich daarbij op sterren die relatief dicht bij de aarde staan (tot een afstand van 300 lichtjaar) en 30 tot 100 keer helderder zijn dan de sterren waar ruimtetelescoop Kepler de ogen op richtte. NASA verwacht dat TESS in twee jaar tijd duizenden kandidaat-planeten gaat vinden, waaronder 500 superaardes en planeten die ongeveer net zo groot zijn als de aarde.