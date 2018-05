Op de foto is het zuidelijke sterrenbeeld Centaur te zien. Er zijn meer dan 200.000 sterren te spotten.

We zien hier o.a. de rand van de Kolenzaknevel (rechtsboven) en de heldere ster Beta Centauri (linksonder). Uiteindelijk zal TESS een gebied in de gaten houden dat meer dan 400 keer groter is dan het gebied op deze foto. Het kiekje is gemaakt door één van de vier TESS-camera’s. De camera gebruikte een belichtingstijd van twee seconden.

Scheervlucht langs de maan

NASA’s volgende planetenjager TESS vloog voor het weekend op een afstand van 8.000 kilometer van de maan. Op 30 mei voert het ruimtevaartuig een laatste koerscorrectie uit. Dan zal TESS zich nestelen in een hoge elliptische baan om de aarde. Iedere 13,7 dagen legt de satelliet een rondje om onze planeet af.

De tweede foto

In juni maakt TESS een tweede foto, die een nog betere kwaliteit heeft. Als de kalibraties eenmaal voltooid zijn, gaat de Amerikaanse sonde beginnen met het echte werk. Naar verwachting is dit op z’n vroegst midden juni.

Wat gaat TESS doen?

Het is de bedoeling dat TESS de komende twee jaar zeker 500.000 nabije sterren gaat bestuderen. NASA hoopt zeker 3000 kandidaat-planeten te vinden, waaronder ongeveer 500 planeten die net zo groot zijn als de aarde en superaardes (straal kleiner dan twee keer de straal van de aarde).