Vanochtend om 0:51 uur Nederlandse tijd vertrok een Falcon 9-raket vanaf Cape Canaveral in Florida. Aan boord: de gloednieuwe planetenjager TESS.

Ruim een uur later klapte de satelliet zijn twee zonnepanelen uit, waardoor TESS in staat is om zichzelf van energie voorzien.

De komende weken zal TESS verschillende koerswijzigingen uitvoeren om naar de maan te vliegen. De maan helpt TESS om de gewenste baan te bereiken om de aarde te bereiken. De planetenjager zal uiteindelijk iedere 13,7 dagen een rondje om de aarde afleggen. De twee maanden daarna wordt de satelliet getest. Alles goed? Dan gaat de jacht op exoplaneten beginnen!

500 aardachtige planeten?

Het is de bedoeling dat TESS de komende twee jaar zeker 500.000 nabije sterren gaat bestuderen. NASA hoopt zeker 3000 kandidaat-planeten te vinden, waaronder ongeveer 500 planeten die net zo groot zijn als de aarde en superaardes (straal kleiner dan twee keer de straal van de aarde).

Voorwerk voor James Webb

TESS doet daarnaast het voorwerk voor de James Webb-telescoop, die op z’n vroegst in 2020 wordt gelanceerd. De satelliet selecteert interessante planeten die nader onderzocht worden door de geestelijke opvolger van de Hubble-ruimtetelescoop.

“Fantastisch dat TESS op weg is om ons te helpen om mogelijk leefbare buitenaardse werelden te ontdekken”, zegt Thomas Zurbuchen van NASA. “Met James Webb kunnen we deze werelden verder onderzoeken. We komen er hopelijk snel achter of we alleen zijn in het heelal.”

