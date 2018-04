De lancering is live te zien op NASA TV.

Hiermee krijgt de jacht op (leefbare) exoplaneten een nieuwe impuls. De Transiting Exoplanet Survey Satellite (kortweg: TESS) gebruikt dezelfde methodiek als Kepler, maar richt zich op sterren die dertig tot honderd keer helderder zijn dan de sterren die Kepler bestudeert. Daarnaast kijkt TESS vooral naar sterren in de buurt.

“Over slechts een paar jaar tijd zijn we in staat om naar sterren te wijzen die duidelijk zichtbaar zijn aan de nachthemel en te weten welke van deze sterren aardachtige werelden bezitten,” beweert onderzoeker Justin Crepp.

De lancering van TESS is gepland op dinsdag 17 april om 0:32 uur Nederlandse tijd. In Florida is het op dat moment zes uur vroeger, namelijk 18:32 uur. Dat wordt dus nachtbraken!

500 aardachtige planeten

Het is de bedoeling dat TESS de komende twee jaar zeker 500.000 nabije sterren gaat bestuderen. NASA hoopt zeker 3000 kandidaat-planeten te vinden, waaronder ongeveer 500 planeten die net zo groot zijn als de aarde en superaardes (straal kleiner dan twee keer de straal van de aarde).

James Webb

TESS doet daarnaast het voorwerk voor de James Webb-telescoop, die op z’n vroegst in 2020 wordt gelanceerd. De satelliet selecteert interessante planeten die nader onderzocht worden door de geestelijke opvolger van de Hubble-ruimtetelescoop.

Alles in kaart

TESS wordt uitgerust met vier camera’s die druk om zich heen zullen turen. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat deze camera’s tegen het einde van de missie zo’n 90 procent van het luchtruim verkend zullen hebben. En wie weet waar we dan tegenaan zijn gelopen…