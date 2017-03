Planetoïde 2015 BZ509 is tegendraads en een tikkeltje gevaarlijk. Waar de meeste planetoïden netjes tegen de klok in om de zon draaien, gaat deze planetoïde net de andere kant op.

Er zijn bijna honderd andere planetoïden die met de klok mee om de zon draaien, maar toch is 2015 BZ509 veel gevaarlijker. Dit object deelt namelijk zijn baan met de grootste planeet van het zonnestelsel: Jupiter.

En dat is best bijzonder. De flinke ruimtesteen heeft in een miljoen jaar zo’n duizend rondjes om de zon afgelegd en is in deze periode nooit tegen Jupiter of één van de zesduizend andere planetoïden nabij Jupiter gebotst.

Met de klok mee of tegen de klok in? Draait de aarde met de klok mee om de zon of juist tegen de klok in? Dit is geen makkelijke vraag. In Nederland en België zien we de noordpool als de bovenkant van de aarde. In dat geval draait de aarde tegen de klok in om de zon. Draaien we de planeet om – dus met de zuidpool naar boven – dan cirkelen we met de klok mee om de zon.

Geen geluk

Heeft deze kosmische spookrijder geluk? Nee. Jupiter past de koers van 2015 BZ509 aan. Wanneer de asteroïde de gasplaneet nadert, gebruikt Jupiter zijn zwaartekracht om de baan van de asteroïde te verleggen. Hierdoor passeert 2015 BZ509 op een relatief veilige afstand.

Kind van Halley

Er is verder weinig bekend over deze asteroïde. Het object is ongeveer drie kilometer groot en lijkt een brokstuk te zijn van de komeet van Halley. Ook Halley draait – als we het zonnestelsel van boven zien – met de klok mee, terwijl een miljoen asteroïden en alle planeten tegen de klok in om de zon reizen. 2015 BZ509 heeft zijn tegendraadse karakter dus overduidelijk van zijn ‘ouder’ meegekregen.

Stabiele situatie

Het goede nieuws voor 2015 BZ509 is dat zijn baan het komende miljoen jaar stabiel blijft. Genoeg tijd dus om meer te leren over dit bijzondere object.