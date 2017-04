Maar: geen paniek. De steen – die zo’n 650 meter groot zou zijn – blijft meer dan vier maansafstanden van ons verwijderd.

Vanmiddag – rond half drie Nederlandse tijd – scheert de planetoïde 2014 JO25 langs onze planeet. Op het moment dat de afstand tussen de ruimtesteen en de aarde het kleinst is, bedraagt deze nog een slordige 1,8 miljoen kilometer.

Flinke jongen

Naar schatting is 2014 JO25 ongeveer 650 meter groot. Daarmee is het een flinke jongen. De laatste keer dat een grote planetoïde zo dicht langs onze planeet scheerde, was in 2004. En de eerstvolgende scheervlucht van een flinke ruimtesteen langs de aarde staat – voor zover we dat nu kunnen zien – pas weer gepland voor 2027. Dan zal de 800 meter grote planetoïde 1999 AN10 op een afstand van zo’n 380.000 kilometer langs onze planeet scheren.

Geen paniek

Maar eerst dus 2014 JO25. NASA benadrukt dat de ruimtesteen – die onze planeet passeert op een afstand die 4,6 keer groter is dan de afstand tussen de aarde en de maan – geen enkel risico vormt voor de aarde. Toch zitten onderzoekers op het puntje van hun stoel: ze hopen tijdens de scheervlucht veel meer over de planetoïde te weten te komen. Omdat deze vrij dicht bij ons in de buurt komt, moet het mogelijk zijn om – met behulp van geavanceerde observatoria – zelfs oppervlaktekenmerken op 2014 JO25 te spotten die slechts enkele meters groot zijn.

Na de scheervlucht duurt het weer wel enige tijd voor de mensheid 2014 JO25 van dichtbij kan bestuderen. De komende 500 jaar zal deze in ieder geval niet meer zo dichtbij komen als vandaag.