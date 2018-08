Het moederlichaam van de planetoïde is 4,6 miljard jaar geleden – dus tijdens de geboorte van ons zonnestelsel – al ontstaan.

Onderzoekers trekken die conclusie op basis van materiaal afkomstig van Itokawa. Dat materiaal is verzameld door Hayabusa, de ruimtesonde die in 2005 bij de planetoïde aanmeerde. Hayabusa onderzocht de planetoïde, verzamelde wat stof en leverde dat in 2010 af op aarde.

De afgelopen jaren is het door Hayabusa verzamelde stof al uitgebreid geanalyseerd. Onduidelijk was echter nog wanneer het moederlichaam van Itokawa precies het levenslicht zag én wanneer Itokawa zich van dat moederlichaam losmaakte. In een poging daar meer helderheid over te krijgen, richtten onderzoekers zich op uranium- en loodisotopen in fosfaatmineralen. Die isotopen – met elk hun eigen halveringstijd – onthullen dat het moederlichaam van Itokawa zo’n 4,6 miljard jaar geleden ontstond. Een grote botsing met een ander hemellichaam zou er 1,5 miljard jaar geleden vervolgens voor gezorgd hebben dat het moederlichaam uiteenviel en Itokawa het levenslicht zag.

Het onderzoek draagt bij aan ons begrip van het ontstaan en de evolutie van aardscheerders: hemellichamen die zich zo af en toe in de buurt van de aarde wagen en op termijn mogelijk een bedreiging kunnen vormen voor onze planeet. Meer onderzoek – bij voorkeur naar verschillende planetoïden – is echter nodig om een completer beeld te krijgen van de wijze waarop deze ruimtestenen zijn ontstaan en zich ontwikkelen. Wat dat laatste betreft, worden onderzoekers op hun wenken bediend. Recent meerde de Hayabusa2-ruimtesonde aan bij planetoïde Ryugu. Ook tijdens deze missie zullen materialen op het oppervlak worden verzameld en naar de aarde worden gebracht. En in december zal OSIRIS-REx aankomen bij planetoïde Bennu. Ook OSIRIS-REx zal wat materiaal van het oppervlak halen en afleveren op aarde.