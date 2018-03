De planetoïde wordt waarschijnlijk door Jupiter weggeziept.

Misschien kun je je de opwinding nog herinneren toen astronomen vorig jaar voor het eerst een planetoïde met een hyperbole baan ontdekten. De planetoïde bleek afkomstig te zijn uit de interstellaire ruimte en ging de boeken in als de eerste interstellaire planetoïde die de mensheid gedocumenteerd heeft. Vrijwel gelijktijdig met deze interstellaire bezoeker – ‘Oumuamua genoemd – ontdekten onderzoekers echter nog een andere planetoïde met een hyperbole baan. Die ontdekking is nog even onder de pet gehouden, maar is nu bekend gemaakt.

Hyperbool

Hemellichamen hebben omloopbanen. En die omloopbanen zijn in verschillende categorieën in te delen door te kijken naar hun excentriciteit: de mate waarin ze afwijken van een perfecte cirkel (zie de grijze lijn hiernaast). Hoe groter de excentriciteit, hoe sterker de baan een ovaalvorm aanneemt, tot het een parabool wordt (waarbij de excentriciteit gelijk is aan 1, de groene lijn in het figuur hiernaast). Geef een object een extra duwtje en deze kan een hyperbole baan aannemen (de blauwe lijn hiernaast). Dan is de excentriciteit hoger dan 1. In het geval van 'Oumuamua is de excentriciteit 1,2. De excentriciteit van het object dat een paar dagen na 'Oumuamua werd ontdekt, ligt nipt boven de 1, zie ook de tweet hieronder.

A/2017 U7

Het object wordt voorlopig aangeduid als een planetoïde en heeft de naam A/2017 U7 gekregen. Het object zou tientallen kilometers groot zijn en zal in september 2019 op het punt in zijn baan belanden dat het dichtst bij onze zon ligt. Op dat moment bevindt het hemellichaam zich tussen de banen van Jupiter en Saturnus (zie ook onderstaande tweet van astronoom Ron Baalke.

A new hyperbolic asteroid has been discovered! A/2017 U7

Eccentricity: 1.00176

Inclination: 143 degrees

Will pass between the orbits of Jupiter and Saturn in Sep 2019. pic.twitter.com/w3tGSu05g9 — Rocket Ron 🚀 (@RonBaalke) 5 maart 2018

Niet afkomstig uit de interstellaire ruimte

Zoals gezegd heeft A/2017 U7 – net als ‘Oumuamua – een hyperbole baan. In tegenstelling tot ‘Oumuamua is het object echter niet afkomstig uit de interstellaire ruimte. Onderzoek suggereert dat het uit de Oortwolk is komen zetten en waarschijnlijk door de zwaartekracht van Jupiter in een hyperbole baan is beland. De interactie met de zwaartekracht van Jupiter heeft het hemellichaam mogelijk ook voldoende snelheid gegeven om uit het zonnestelsel te schieten en dus een interstellair object te worden.

OK so if I understand correctly, A/2017 U7 is indeed expected to leave the solar system (formal value of future barycentric semi major axis is negative) @renerpho https://t.co/NliDFxDoJO — Jonathan McDowell (@planet4589) 6 maart 2018

Kometen?

Planetoïden met een hyperbole baan zijn zeldzaam. Een jaartje geleden kenden we er nog geen één, maar ‘Oumuamua bracht daar verandering in. En nu lijken we A/2017 U7 dus aan dat rijtje toe te kunnen voegen. Net als de recent ontdekte en eveneens deze week aangekondigde A/2018 C2. Maar astronomen houden nog een beetje een slag om de arm. Want waar planetoïden met een hyperbole baan zeldzaam zijn, zijn kometen dat niet. Hoewel A/2017 U7 geen activiteit vertoont – en daarom geclassificeerd is als planetoïde – kan deze nog wel actief worden naarmate deze dichter bij de zon in de buurt komt en opwarmt, zo benadrukt astronoom Daniel Bamberger in onderstaande tweet

On a different note: There's still a chance that they are just ordinary comets. Especially A/2017 U7 seems to have brightened a lot more than one would expect from an asteroid. There may be no coma (not surprising so far from the Sun) but it may be active: https://t.co/b9jaBLWdEh — Daniel Bamberger (@renerpho) 6 maart 2018

Astronomen blijven A/2017 U7 ongetwijfeld in de gaten houden. En daarnaast zoeken ze naar soortgenoten. Want dat we in korte tijd meerdere van deze interessante hemellichamen ontdekt hebben, suggereert dat er nog wel meer op ontdekking wachten.