Vorige week scheerde een – nog maar net ontdekte – planetoïde langs de aarde. En radarbeelden onthullen nu hoe deze er uitzag.

“De radarbeelden laten vrij scherpe hoeken, vlakke gebieden, holtes en kleine heldere vlekken zien,” vertelt onderzoeker Lance Benner. Laatstgenoemde vlekken zijn mogelijk keien die op het oppervlak van de planetoïde rusten. “Planetoïde 2017 BQ6 doet me denken aan de dobbelsteen die gebruikt wordt wanneer je Dungeons and Dragons speelt. De planetoïde is in ieder geval veel hoekiger dan de meeste aardscheerders die we met behulp van radar in beeld hebben gebracht.”

2,5 miljoen kilometer

2017 BQ6 werd op 26 januari ontdekt. Een paar dagen later scheerde deze langs de aarde en naderde onze planeet daarbij tot een afstand van zo’n 2,5 miljoen kilometer. Ter vergelijking: dat is ongeveer 6,6 keer de afstand tussen de aarde en de maan.

200 meter

Hoewel de planetoïde dus eind januari werd gespot, kregen we pas tijdens de scheervlucht een beeld van hoe deze er precies uitzag. Radarbeelden laten een vrij hoekige planetoïde zien die ongeveer 200 meter groot is. De planetoïde voltooit elke drie uur een rondje rond zijn as.

Regelmatig worden aardscheerders ontdekt. Gemiddeld zo’n dertig per week! Inmiddels zijn ons al zo’n 15.000 aardscheerders bekend. Het is grotendeels te danken aan een steeds intensievere zoektocht naar deze nabije planetoïden en het feit dat onze telescopen steeds beter worden. Naar schatting hebben we inmiddels zo’n 90 procent van alle grote (dat wil zeggen: groter dan 1 kilometer) aardscheerders ontdekt. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Zo zouden zo’n 73 procent van alle aardscheerders die tussen 140 meter en 1 kilometer groot zijn nog op ontdekking wachten.