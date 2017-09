De manen zijn waarschijnlijk tussen de 100 en 300 meter groot.

Dat blijkt uit observaties met behulp van NASA’s Goldstone Deep Space Communications Complex. De waarnemingen resulteren niet alleen in de ontdekking van de twee manen, maar ook in een nauwkeurigere schatting van de omvang van de planetoïde: Florence zou ongeveer 4,5 kilometer groot zijn.

Bijzonder

Florence scheerde afgelopen vrijdag op een afstand van zo’n 7 miljoen kilometer langs de aarde. Een bijzondere gebeurtenis. “Sinds we zijn begonnen met het volgen van aardscheerders is er nog nooit zo’n grote planetoïde als Florence zo dicht in de buurt van de aarde gekomen,” vertelde Paul Chodas, werkzaam bij NASA’s Center for Near-Earth Object Studies, eerder. Geen wonder dat astronomen de enorme ruimtesteen de afgelopen weken op de voet volgden.

Onder meer dus met behulp van NASA’s Goldstone Deep Space Communications Complex. En de waarnemingen monden uit in de ontdekking van twee maantjes. Hun precieze omvang is onbekend, maar onderzoekers denken dat ze tussen de 100 en 300 meter groot zijn. De maan die het dichtst bij Florence in de buurt staat, zou er ongeveer acht uur over doen om een rondje rond de planetoïde te voltooien. De maan die wat verder van de planetoïde verwijderd is, heeft daar 22 tot 27 uur voor nodig.

Best bijzonder

Tot op heden weten we van slechts 60 aardscheerders dat ze maantjes bezitten. En Florence is pas de derde aardscheerder waarvan we tot op heden weten dat deze twee manen herbergt.

Beter beeld van Florence

De observaties resulteren ook in een beter beeld van Florence. Zo laten de radarbeelden een vrij ronde planetoïde zien, die minstens één grote krater en een richel ter hoogte van de evenaar herbergt. Ook onthullen de beelden dat Florence zo’n 2,4 uur nodig heeft om een rondje rond de eigen as te voltooien.

De komende dagen hopen onderzoekers de planetoïde – die zich momenteel weghaast van de aarde – nog nader te bestuderen. Het zou onder meer moeten leiden tot een betere schatting van de massa en dichtheid van de planetoïde.