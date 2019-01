Ze hebben geen oren, maar toch reageren ze op het geluid van passerende bestuivers.

Dat hebben onderzoekers ontdekt. Hun bevindingen zijn terug te lezen in het blad BioRxiv.

Teunisbloemen

De onderzoekers lieten teunisbloemen het geluid van een vliegende bij horen en ontdekten dat de bloemen in reactie daarop binnen drie minuten veel zoetere nectar produceerden. Ze vergroten zo de kans op kruisbestuiving.

WIST JE DAT… …er ook aanwijzingen zijn dat planten met elkaar communiceren, problemen kunnen oplossen en mogelijk zelfs kunnen tellen? Lees er hier alles over!

Gehoororgaan

Het lijkt er dus op dat teunisbloemen het geluid van passerende bijen kunnen waarnemen. Maar hoe dan? Volgens de onderzoekers doen de bloemen van de plant dienst als gehoororgaan. “We ontdekten dat de bloemen in reactie op deze geluiden vibreerden,” zo schrijven de wetenschappers.

Specifieke frequentie

Wat verder opvalt, is dat de bloemen niet op alle trillingen reageren. “De bloemen reageerden op de geluiden van bestuivers, maar niet op geluiden met een hogere frequentie,” aldus de onderzoekers.

Het is volgens de wetenschappers voor het eerst dat is aangetoond dat planten razendsnel en op een nuttige wijze reageren op het geluid van bestuivers. De ontdekking heeft mogelijk ook implicaties voor de evolutie van zowel planten als bestuivers. Zo sluiten de onderzoekers niet uit dat de huidige vorm van bloemen niet alleen bedoeld is om bestuivers aan te trekken, maar ook om ze te kunnen horen. Daarnaast is het mogelijk dat bestuivers zo geëvolueerd zijn dat ze geluiden zijn gaan produceren die voor planten waarneembaar zijn. “Tenslotte suggereren onze resultaten dat planten ook door andere geluiden – waaronder door mensen gemaakte geluiden – worden aangetast,” zo concluderen de wetenschappers.