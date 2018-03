De ‘soep’ zou meer dan 79.000 ton plastic herbergen.

Tot die nieuwe schatting komt een internationaal team van onderzoekers – waaronder ook iemand van The Ocean Cleanup Foundation – nadat het luchtfoto’s van het gebied tussen Hawaii en Californië bestudeerden. Daarnaast bestudeerden de onderzoekers ook data verzameld door achttien schepen die in het gebied 652 keer hun netten hadden uitgegooid. De resultaten onthullen dat in dit gebied veel meer plastic te vinden is dan gedacht. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat microplastics zich rap in dit gebied ophopen: in de jaren zeventig was in het gebied nog zo’n 0,4 kilogram microplastics per vierkante kilometer te vinden, maar in 2015 was dat al 1,23 kilogram per vierkante kilometer.

1,8 biljoen stukken plastic

De onderzoekers kunnen daarnaast concluderen dat zo’n 99,9 procent van het afval in dit deel van de oceaan uit plastic bestaat. Zeker 46% van het plastic afval bestaat uit visnetten en meer dan 75% van het plastic afval was vijf centimeter of groter. Microplastics maakten 8% van de totale massa van het plastic uit, maar zo’n 94% van de naar schatting 1,8 biljoen stukjes plastic die in de oceaan drijven.

Plastic uit 1977

De meeste grote stukken plastic bleken in het water al spoedig uiteen te vallen in kleinere fragmenten. Maar toch troffen de onderzoekers tijdens hun studie verschillende nog te identificeren objecten aan in het water, zoals flesjes en visnetten. Op vijftig items werd bovendien een nog leesbare productiedatum aangetroffen. Het gaat om 1 object dat in 1977 werd gemaakt, 7 objecten uit de jaren tachtig, 17 uit de jaren negentig, 24 uit het eerste decennium van deze eeuw en 1 uit 2010.

Al met al troffen de onderzoekers tussen de vier en zestien keer meer plastic aan dan tijdens eerdere studies. Hoe is dat mogelijk? De onderzoekers hebben daar wel ideeën over. Zo wijzen ze erop dat tijdens eerdere studies vaak alleen onderzoek werd gedaan vanaf boten. Tijdens deze studie werd ook gebruik gemaakt van luchtfoto’s, waardoor het plastic nauwkeuriger geteld kon worden. Daarnaast zijn de verschillen – helaas – waarschijnlijk ook te herleiden naar een toename van het plastic afval in het gebied. Zo zou bijvoorbeeld de Tohoku-tsunami in 2011 ertoe geleid hebben dat veel plastic in zee belandde.