En daarmee hebben de studenten de tweede Hyperloopcompetitie gewonnen.

Dit weekend namen 24 studententeams het tegen elkaar op. Ze lieten hun zelfgebouwde Hyperloop-pods los op de Hyperloop testbaan die Elon Musk in Californië heeft laten bouwen. En natuurlijk kon er maar één de snelste zijn. En dat was het studententeam van de Technische Universiteit van München. Hun pod reisde met een topsnelheid van 324 kilometer per uur door de buis.

Andere teams

En daarmee lieten de Duitse studenten hun laatste concurrenten ver achter zich. De pod van Zwitserse studenten – team Swissloop – bleef bijvoorbeeld steken op een topsnelheid van 39 km/u en Amerikaanse studenten van het Paradigm-team konden niet harder dan 104 km/u.

Elektromotor

De pod waarmee de Duitse studenten wonnen, was niet alleen de snelste, maar ook één van de kleinste Hyperloop-pods. De pod woog slechts 80 kilo en was uitgerust met een 50 kW-elektromotor.

Hyperloop pod run by team WARR pic.twitter.com/ntaMsoxkZE — Elon Musk (@elonmusk) 28 augustus 2017

In de 1,2 kilometer lange buis wisten de studenten binnen een seconde of twaalf hun topsnelheid aan te tikken. Indrukwekkend!

Nederlandse deelname

Zoals gezegd was het de tweede keer dat er een Hyperloop-competitie werd georganiseerd door Musk. De eerste werd – op snelheid – ook al door studenten van de Technische Universiteit van München gewonnen. Tijdens die eerste competitie werd echter niet alleen naar snelheid gekeken, maar ook naar het totaalplaatje (ontwerp, schaalbaarheid en betrouwbaarheid). En op dat gebied moesten de studententeams hun meerdere toen erkennen in een Nederlands Hyperloopteam, afkomstig van de TU Delft. De Delftenaren deden dit jaar echter niet mee. De studenten werken momenteel aan een compleet nieuw prototype en hopen in 2018 weer van de partij te zijn.



De Hyperloop komt uit de koker van Elon Musk. Het transportmiddel bestaat uit een capsule (of pod) die razendsnel door een tunnel met daarin een beperkte luchtdruk reist. In theorie kunnen in die tunnel snelheden tot wel 1220 kilometer per uur worden bereikt. Met zo'n snelheid zou een reisje van Leeuwarden naar Parijs maar een half uurtje in beslag nemen. Klinkt het te mooi om waar te zijn? Studententeams en bedrijven wereldwijd proberen de Hyperloop momenteel werkelijkheid te maken. En er zijn inmiddels serieuze plannen voor de aanleg van een hyperlooptunnel van New York naar Washington . Ook in Nederland is inmiddels een hyperloop-faciliteit geopend en het bedrijf Hardt – opgericht door vier studenten van de TU Delft – is vastbesloten om ook Nederland met een echte Hyperloopbaan te verrijken.

Musk heeft de Duitse studenten vanzelfsprekend uitgebreid gefeliciteerd met hun prestatie. Maar op Twitter benadrukt hij dat er nog veel meer mogelijk is. Zo stelt hij dat het mogelijk moet zijn om supersonische snelheden in de testtunnel te halen, ook al is deze maar 1,2 kilometer lang. Dan moet er echter wel snel geaccelereerd worden. Mocht er ooit een echte Hyperlooptunnel gebouwd worden, is een snelle acceleratie niet nodig, omdat deze tunnel veel langer zal zijn. Volgens Musk kan een pod in zo’n tunnel er gemakkelijk 30 kilometer over doen om op topsnelheid te komen. Dat zal wel moeten, want anders worden de passagiers enorm in hun stoelen gedrukt en vliegen de drankjes je waarschijnlijk om de oren.