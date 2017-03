Het meer dan 3000 jaar oude beeld is volgens archeologen “prachtig, indrukwekkend en uniek”.

Archeologen ontdekten het beeld min of meer per ongeluk. Ze waren op de westoever van Luxor bezig om een deel van een enorm standbeeld van Amenhotep III op te takelen toen ze naast het rechterbeen van de gebeeldhouwde Amenhotep III het beeld van een vrouw aantroffen. Het gaat zeer waarschijnlijk om een beeltenis van de vrouw van Amenhotep III: Teje.

Het beeld werd aangetroffen in de dodentempel van Amenhotep III. In de tempel zijn al eerder beeltenissen van Teje teruggevonden, maar toch is dit beeld bijzonder. Het is namelijk van albast gemaakt. Alle andere beelden die eerder van de koningin in de tempel van Amenhotep III zijn teruggevonden zijn van kwartsiet.

Goede staat

Het beeld is volgens archeologen nog in zeer goede staat. Zelfs de originele kleuren zouden nog zichtbaar zijn. Het beeld zal de komende tijd gerestaureerd worden.

Teje was de vrouw van farao Amenhotep III en de oma van de wereldberoemde farao Toetanchamon. Ze zou een grote invloed hebben uitgeoefend op het bewind van haar man en zoon (Achnaton, de vader van Toetanchamon). Dat lijkt misschien ongebruikelijk, maar het tegendeel is waar. Hoewel in de geschiedenisboeken vaak de nadruk ligt op de verrichtingen van de farao, speelde de vrouw aan zijn zijde – de koningin – ook een belangrijke rol aan het hof. “Elke koningin had vaste taken,” vertelde egyptoloog Olaf Kaper daar eerder over aan Scientias.nl. “Zo had ze een taak tijdens bepaalde rituele feesten in de tempel. Ook stond de koningin aan het hoofd van de harem.” En sommige koninginnen trokken meer taken naar zich toe en correspondeerden bijvoorbeeld zelfstandig met buitenlandse koninginnen. Meer weten over de rol van de Egyptische koninginnen? Of hoe het er in het Egyptische harem aan toe ging? Lees het complete interview met Kaper hier!