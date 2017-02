De tombe zat verstopt achter een andere tombe en zou rond 1200 voor Christus zijn aangelegd.

Onderzoekers waren bezig om het voorhof van de tombe van Userhat – een belangrijke bediende onder Amenhotep III – schoon te maken, toen hun oog viel op een gat in dat voorhof. Het bleek te leiden naar een gang. En die leidde weer naar de nog onontdekte tombe.

De tombe is rijkversierd. Zo is er een afbeelding gevonden die laat zien hoe vier bavianen de zonneboot van de god Ra-Atoem vereren. Daarnaast staan hiëroglyfen die de dode die in deze tombe ter ruste werd gelegd, beschrijven als ‘werkelijk beroemde schrijver’.

De schrijver en zijn vrouw

Op weer een andere muur is te zien hoe de schrijver, samen met zijn vrouw de goden Osiris en Isis vereerd. Achter de schrijver en zijn vrouw staan twee goden afgebeeld die de hoofden van een ram hebben.

Het plafond

Ook het plafond is versierd. Het maakt tevens melding van de naam van de schrijver: Khonsu. Opnieuw wordt hier melding gemaakt van het beroep van de man: schrijver aan het hof. De patronen die op het plafond zichtbaar zijn, werden veel gebruikt in de periode rond 1200 voor Christus en konden dus gebruikt worden om de tombe te dateren.

De vondst verbaast de archeologen zeer. Ze wijzen erop dat er de afgelopen 200 jaar tal van tombes zijn ontdekt en – aan de hand van de naam en titel van de eigenaar – zijn geïdentificeerd. Men had dan ook eigenlijk niet verwacht dat er nog meer van deze tombes gevonden zouden worden. Maar blijkbaar heeft Egypte nog heel wat geheimen voor ons in petto.