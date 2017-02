Met behulp van een drone zijn adembenemende beelden gemaakt van de rakettrap die afgelopen weekend het luchtruim koos en kort daarna – heel gracieus – weer op aarde landde.

Te zien is hoe de eerste rakettrap rustig terugkeert uit de ruimte en heel beheerst landt op de plek waar SpaceX ‘m wil hebben.

Commercieel Jarenlang regelden de Amerikaanse en Russische ruimtevaartorganisaties de bevoorrading van het ISS zelf. In 2011 ging het Amerikaanse transportmiddel – de spaceshuttle – met pensioen. Kort was de Russische Sojoez-capsule de enige die het ISS nog kon bevoorraden en bemannen. Maar dat veranderde in 2012 toen NASA het ruimtevaartbedrijf SpaceX opdracht gaf om ook voorraden bij het ISS af te leveren . Het bedrijf is de eerste commerciële speler die een bezoek bracht aan het ISS. Op dit moment is SpaceX alleen belast met het bevoorraden van het ISS, maar dat gaat veranderen. Volgend jaar reeds wil het ruimtevaartbedrijf astronauten naar het ruimtestation gaan brengen

Dragon

De rakettrap landde afgelopen weekend nadat deze ruimtecapsule Dragon hogerop had geholpen. Ongeveer tien minuten na de lancering maakte Dragon zich los van de tweede rakettrap om zijn weg naar het internationale ruimtestation te vervolgen. Daar komt de ruimtecapsule naar verwachting morgen aan. Dragon is gevuld met voorraden en wetenschappelijke instrumenten en zal ongeveer een maand met het ISS meevliegen. Daarna keert deze – met een buik vol spullen die terug moeten naar de aarde – huiswaarts.

Bijzondere lancering

Het was alweer de tiende keer dat Dragon naar het ISS vloog, maar deze lancering was toch extra bijzonder. Voor het eerst lanceerde SpaceX namelijk vanaf lanceercomplex 39A van het NASA’s Kennedy Space Center in Florida. Een bijzonder lanceerplatform, omdat hier vandaan ook de Apollo-missies – waaronder die van Neil Armstrong – het luchtruim kozen. Ook de spaceshuttle werd herhaaldelijk vanaf dit lanceerplatform de lucht in gestuurd. Het is voor het eerst dat een commerciële vlucht (zie kader) vanaf dit lanceerplatform werd gelanceerd. De eerste rakettrap keerde niet terug naar dit lanceerplatform, maar landde op Cape Canaveral Air Force Station in Florida.

Door de rakettrap weer zachtjes te laten landen, kan SpaceX deze hergebruiken. Zo kunnen de kosten van de ruimtevaart worden teruggedrongen.