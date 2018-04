Wauw!

Wetenschappers hebben een nieuwe microscoop gebouwd die ze in staat stelt om zeer gedetailleerde 3D-beelden te maken van wat zich op cellulair en sub-cellulair niveau afspeelt. “Voor het eerst zien we het leven zelf op alle niveaus in een compleet, levend organisme,” stelt onderzoeker Tom Kirchhausen.

Nieuw

Natuurlijk worden microscopen al heel lang ingezet om levende cellen te bestuderen. Maar het ging dan eigenlijk altijd om cellen die uit het lichaam waren gehaald en op een dekglaasje waren geplaatst. Het betekent dat we deze cellen niet in hun natuurlijk habitat zagen. Met deze nieuwe microscoop verandert dat: onderzoekers kunnen de cellen in het lichaam bestuderen en ze zelfs volgen, terwijl ze zich door dat lichaam verplaatsen!

Oor van een zebravis

Dat blijkt ook wel uit het onderstaande filmpje. We zien hier het binnenoor van een zebravisje. En in dat oor is een immuuncel bezig om zich te verplaatsen. Onderweg verzamelt deze suikerdeeltjes (blauw van kleur in dit filmpje).

En zo zijn er ook al beelden gemaakt van menselijke borstkankercellen die aan bloedvaten van zebravissen ontsnappen en zich naar het omringende weefsel verspreiden. Tevens is het onderzoekers gelukt om alle individuele cellen in het oog van een zebravis in kaart te brengen.

De microscoop die gebruikt is om deze beelden te maken, is nu nog enorm en prijzig. Maar de onderzoekers hebben goede hoop dat dat gaat veranderen. Het zou betekenen dat wetenschappers wereldwijd over niet al te lange tijd met deze technologie aan de gang kunnen gaan. En dat belooft wat. “Elke keer dat we een experiment hebben gedaan met deze microscoop hebben we iets nieuws ontdekt en nieuwe ideeën en hypotheses bedacht om te testen,” aldus Kirchhausen. “De microscoop kan gebruikt worden om vrijwel elk probleem dat ik in een biologisch systeem of organisme kan bedenken, op te lossen.”