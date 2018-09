Te zien is hoe ze hun omgeving monitoren en op jacht zijn naar indringers.

Het is een primeur. Voor het eerst hebben onderzoekers heel gedetailleerd en in real-time vastgelegd hoe immuuncellen hun omgeving in de gaten houden en bedreigingen voor onze gezondheid detecteren. En als klap op de vuurpijl ontdekten ze daarbij ook nog compleet nieuwe structuren op de immuuncellen.

Macrofagen

Het onderzoek richt zich op macrofagen. Dit is een witte bloedcel die als taak heeft om al het materiaal dat een bedreiging kan vormen voor onze gezondheid te detecteren en verzwelgen. Je kunt dan denken aan microben, maar ook aan kankercellen, resten van oude cellen en andere substanties waarbij het lichaam niet gebaat is. Deze witte bloedcellen houden alle weefsels in het lichaam in de gaten. En wel door als het ware grote slokken te nemen van de vloeistof die deze weefsels omringt. Zodra de cellen in die vloeistoffen iets detecteren wat daar niet hoort en bestreden moet worden, zetten ze een immuunrespons op poten.

Nieuwe structuren

En nu zijn op de buitenzijde van deze immuuncellen dus compleet nieuwe structuren ontdekt. Ze zijn in de beelden hieronder groen van kleur. De structuren stellen de macrofagen in staat om extra grote hoeveelheden vloeistof op te nemen.

Filmpje: Journal of Cell Biology.

De onderzoekers hopen dat de ontdekking van deze structuren op de buitenzijde van de immuuncellen meer inzicht kan geven in hoe macrofagen en het immuunsysteem in het algemeen precies werken.

De studie kan ook implicaties hebben voor de strijd tegen kanker. Agressieve kankercellen slurpen ook omringend materiaal op om zo voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen en te kunnen blijven groeien. De kankercellen gebruiken daarvoor vergelijkbare structuren als op de macrofagen zijn aangetroffen. Meer onderzoek naar deze structuren kan hopelijk leiden tot een behandeling die erop gericht is om te voorkomen dat kankercellen omringend materiaal naar zich toe trekken.