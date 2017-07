Op de beelden is te zien hoe de leeuwin het kleine luipaardje – dat zo’n drie weken oud zou zijn – voedt.

De beelden zijn uniek: nog niet eerder hebben onderzoekers gezien hoe een leeuwin een jong van een andere soort onder haar hoede neemt. “Dit is echt een uniek geval,” stelt onderzoeker Luke Hunter, verbonden aan Panthera, een organisatie die zich inzet voor het behoud van wilde katachtigen en hun natuurlijk habitat. Dat wilde katachtigen soms jongen van anderen voeden, is niet ongebruikelijk. Maar dat katachtigen jongen van andere soorten verzorgen: dat is heel bijzonder. “Ik ken geen ander voorbeeld,” stelt Hunter.

De moeder

De leeuwin in kwestie – Nosikitok genoemd – zou zo’n vijf jaar oud zijn. “De leeuwin heeft recent zelf jongen op de wereld gezet,” vertelt Hunter. En dat is cruciaal, want dankzij het feit dat ze zelf recent jongen heeft gekregen, is ze fysiek helemaal ingesteld op het zogen en verzorgen van een jong. “En het kleine luipaard past perfect in het plaatje: het dier is bijna net zo oud als de jongen (van de leeuwin, red.) en lijkt fysiek ook sterk op ze.”

Waarom?

De leeuwin is lichamelijk dus perfect in staat om voor het luipaardjong te zorgen. Maar dat verklaart nog niet waarom ze dat doet. “Waarom dit nu gebeurt, is een mysterie,” stelt Hunter. “Het is mogelijk dat ze haar eigen jongen is verloren en het kleine luipaard kort daarna ontdekte, toen ze heel kwetsbaar was.”

Toekomst is niet zo zonnig

Ondanks de goede zorgen van de leeuwin ziet de toekomst van het luipaard er niet heel zonnig uit. Volgens Hunter is het namelijk niet aannemelijk dat de groep waar de leeuwin deel van uitmaakt het luipaardje gaat omarmen. “Leeuwen hebben heel rijke, gecompliceerde sociale relaties waarbinnen ze individuen – op het zicht en aan de hand van geluiden – herkennen en zijn dus prima in staat om hun eigen jongen te onderscheiden van die van anderen. Als de rest van de groep het jong vindt, zal het waarschijnlijk gedood worden.”

Mocht het jonge luipaardje op de één of andere wijze aan de dood weten te ontsnappen en uitgroeien tot een zelfredzaam luipaard (een luipaard weet zich rond de 12 tot 18 maanden zelf te bedruipen) dan zal deze waarschijnlijk weinig aan dit avontuur overhouden. Het luipaard zal zich dus niet als een leeuw gaan gedragen. “Zelfs het feit dat het luipaard zo vroeg al is blootgesteld aan de leeuwen-samenleving overschrijft de miljoenen jaren van evolutie die het luipaard tot een geweldige solitaire jager maakt, niet. Ik weet zeker dat het luipaard zijn eigen weg gaat.”